Ligue des champions - FC Barcelone - PSG : "Prendre 5-1 ? On va penser qu'on n'est pas aussi fort que cela"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

A la veille de FC Barcelone - PSG, Blaise Matuidi, Julian Draxler, Thomas Meunier, et Marco Verratti ont évoqué le déplacement au Camp Nou dans le cadre d'un inside signé par Bros. Stories.

Voilà un drôle de document qui a fait surface à la veille de FC Barcelone - Paris Saint-Germain. Dans le cadre d’un reportage "inside"réalisé par le site InternetBros. Stories, quatre joueurs du Paris Saint-Germain – Blaise Matuidi, Julian Draxler, Thomas Meunier, et Marco Verratti – ont évoqué le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le FC Barcelone, qui se jouera mercredi soir au Camp Nou (20h45).

Filmés dans le cadre d’un repas au restaurant, les quatre Parisiens ont évoqué ce match retour crucial pour leur saison.

C’est Blaise Matuidi qui a lancé le sujet : "Comment sentez-vous le match ?", avant d’être apostrophé par Verratti qui a décidé d’aborder un sujet qui peut fâcher : "Après un match où tu as perdu 5-1 et obtenu la qualification (cela pourrait correspondre à un des scénarios de qualification pour les quarts pour le PSG), seriez-vous contents ou non ?"









"Il faudra marquer en premier"

Réponse de Thomas Meunier : "Je serais dégoûté (…) Si tu prends 5-1, les gens vont se moquer de toi. C’est bien de passer, mais les autres équipes vont penser qu’on n’est pas si fort que cela." De son côté, Julian Draxler serait "content", d’obtenir la qualification malgré la lourdeur du score.

Blaise Matuidi a ensuite abordé le thème du meilleur scénario. Pour Thomas Meunier, ce serait idéal de marquer dès l’entame de la rencontre. "Ils n’ont pas le choix, ils vont devoir attaquer dès le début." Pour Draxler, le PSG devrait marquer dès la première période.

Pour l'ancien joueur de l'ASSE, l’entame de la rencontre sera très importante pour les hommes d’Unai Emery. "Il faudra tenir la balle. Les vint première minutes seront difficiles, le terrain est très grand."

Matuidi : "A Stamford Bridge, on a eu peur"

Le déplacement au Camp Nou a rappelé à Julian Draxler, la défaite concédée à Santiago Bernabeu avec Wolfsburg en quart de finale retour de l’édition 2015/2016. Après un succès 2-0 à l’aller, les Allemands avaient concédé deux buts en l’espace de vingt minutes sur la pelouse du Real. "Je pense que le coach et mes coéquipiers avaient eu peur, on n’avait pas attaqué." a souligné l’Allemand.

Même explication pour Matuidi au moment d’aborder le fameux 1/4 de finale retour perdu par le PSG à Stamford Bridge lors de l’édition 2013/2014. "Avec 3-1 à l’aller, on pensait être qualifié. Là-bas, on a eu peur, on n’a pas attaqué (… )."













