Ligue des champions - FC Barcelone / PSG : Suivez le match en direct et en intégralité

C'est l'heure du grand soir pour le Paris Saint-Germain. Quinze jours après son succès époustouflant (4-0) au Parc des Princes face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le club de la capitale se rend au Camp Nou pour y confirmer se place en quarts de finale.

Dans un stade spécial qu'il n'a jamais réussi à dompter en quatre visites (2 nuls, 2 défaites), le quadruple champion de France en titre va passer un test digne des objectifs qu'il s'est fixé cette saison :dépasser le stade des quarts de finale en C1 et plus si affinités.





Luis Enrique : "J'y crois"

Luis Enrique, entraîneur du FC Barcelone (En conférence de presse - UEFA.com)

"Bien que le résultat du match aller soit négatif, nous sommes à la moitié du chemin. En 95 minutes, bien des choses peuvent se passer. Il faudra être supérieur au rival, tout bien faire devant et derrière. Face à un rival de ce niveau, ce sera difficile.

Depuis la défaite, beaucoup de choses se sont passées. On arrive avec de bonnes sensations, on est mieux aujourd’hui. On doit être optimistes, un professionnel doit toujours l’être. On va essayer de provoquer des circonstances favorables. J’y crois car nous ne sommes qu’à la moitié du chemin. Si on peut encaisser quatre buts, nous sommes capables d’en mettre six. On l’a déjà fait. Il ne faudra pas attaquer comme des fous mais demain on n’a rien à perdre."













Unai Emery : "Le genre de rencontre qui peut permettre à tout un club de faire un pas en avant "

Unai Emery, entraîneur du PSG (En conférence de presse - PSG.fr)

"Notre ambition est de réaliser une prestation dans la continuité de celle réalisée au Parc des Princes. La clé tactique ? C’est d’être préparé à tout ce qu'il peut se passer en 90 minutes, il faudra défendre, attaquer, bien gérer les duels, mais aussi souffrir ensemble et réussir à les faire souffrir. Nous préparons ce match comme si c’était le prolongement du match aller.

Si j’ai appris quelque chose dans le football, c’est de toujours respecter l’adversaire. Je me répète, le respect que nous avons pour le Barça doit être le même qu’avant le match aller. C'est une grande équipe. Nous avons l’opportunité de faire un grand match, dans un grand stade contre une grande équipe. C’est le genre de rencontre qui peut permettre à tout un club de faire un pas en avant."