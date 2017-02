Ligue des champions : Messi et Neymar privés d'une éventuelle finale ?

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

La finale de la Ligue des champions 2016-2017 est encore bien loin. Elle est prévue le 3 juin prochain au Millennium Stadium (Principality Stadium) de Cardiff, au Pays de Galles. Et le FC Barcelone aura du mal à y prendre part. Les Catalans doivent déjà renverser le PSG en huitième de finale retour au Camp Nou le 8 mars, après leur débâcle du match aller (4-0).

Des ennuis avec la justice

En Catalogne, certains croient à l’exploit encore jamais réalisé. Une telle performance boosterait les hommes de Luis Enrique dans leur quête d’un nouveau sacre européen. Mais si jamais le Barça y parvenait, deux problèmes pourraient compliquer leur tâche : ces problèmes s’appellent Lionel Messi et Neymar.

L’Argentin et le Brésilien sont empêtrés dans des affaires judiciaires : le premier a été condamné à 21 mois de prison pour fraude fiscale (il a fait appel) et le second est poursuivi pour fraude et corruption dans le cadre de son transfert à Barcelone en provenance de Santos en 2013. Or, la politique britannique est très stricte envers les étrangers dans le collimateur de la justice et qui sont de passage sur le territoire. Et le Brexit renforce un peu plus la législation en la matière.

"On se demandera si on peut disputer des matches européens en Grande-Bretagne"

C’est ce qu’a remarqué Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, interrogé par le New York Times. Le Slovène a pris pour exemple le cas Serge Aurier : en novembre dernier, le défenseur du PSG n’a pu prendre part au match de poule contre Arsenal à Londres (2-2 le 23 novembre). Il a été interdit de séjour sur le territoire britannique en raison d’une condamnation pour violences lors d’un contrôle de police en mai 2016. "J’ai été déçu quand Aurier n’a pas pu entrer en Angleterre. Cela va s’accentuer avec le Brexit (…). On pourrait avoir de sérieux problèmes", a confié Aleksander Ceferin.

Lionel Messi et Neymar pourraient connaître les mêmes problèmes si le Barça doit affronter une équipe anglaise dans les prochains tours – s’il élimine le PSG en huitièmes – ou s’il se hisse en finale. "Si nous voyons que des joueurs ne peuvent pas jouer car ils ont des procédures en cours, alors on se demandera si nous pouvons disputer des matches européens en Grande-Bretagne. Neymar et Messi sont sous le coup de procédures. Imaginez s’ils ne les laissent pas entrer. C’est un gros problème pour nous", redoute Aleksander Ceferin.