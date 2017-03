Ligue des Champions : Dortmund pour Monaco

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a eu lieu et a réservé des chocs exceptionnels.









Monaco défiera Dortmund

Dernier représentant français de la plus prestigieuse des compétions européennes, le club emmené par Falcao et la pépite Mbappé sait désormais que son destin passera par le Signal Iduna Park de Dortmund. En effet, le dernier représentant tricolore se déplacera dans la Ruhr pour affronter le vice-champion d'Europe 2013.





Une affiche très alléchante qui mettre aux prises deux des formations les plus offensives de la compétition. Ce sera également l'occasion de voir s'affronter les deux footballeurs les plus prometteurs du football français, Ousmane Dembélé (19 ans) côté allemand et Kylian Mbappé (18 ans) côté monégasque.

A noter enfin que les deux clubs ne se sont jamais affrontés en coupe d'Europe et que, comme en huitièmes de finale, Monaco aura l'avantage de recevoir au match retour.





Les autres matches :

Atletico Madrid - Leicester City :

Double finalistes ces trois dernières saisons, les colchoneros de Diego Simeone ont tiré le gros lot en affrontant le petit poucet de la compétition, le champion d'Angleterre Leicester City. Une occasion pour l'Atletico de continuer son parcours tranquille dans la compétition.





Bilan : 3 victoires, 1 nul, 0 défaites







Bayern Munich - Real Madrid

C'est un très grand classique de la Coupe d'Europe qui mettra aux prises le tenant du titre au champion d'Allemagne. C'est même l'affiche la plus jouée de l'histoire des Coupes d'Europe ! Difficile de donner un favori tant les deux équipes semblent proches l'une de l'autre.





Bilan : 11 victoires, 3 nuls, 9 défaites







Juventus Turin - FC Barcelone

Autre choc majuscule, l'affiche entre le champion d'Italie et le champion d'Espagne. Si la Juventus mène au bilan global, elle reste sur une défaite douloureuse, en finale 2015 de la compétition.







Bilan : 4 victoires, 2 nuls, 3 défaites