Ligue des champions : Naples - Real Madrid, Arsenal - Bayern Munich : les compositions probables

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Début des huitièmes de finale retour en Ligue des champions mardi soir. Découvrez les compositions probables pour les deux premières rencontres : Napoli - Real Madrid et Arsenal Bayern Munich.

Napoli - Real Madrid : les Italiens au complet, le Real sans Varane





Match aller - Real Madrid - Napoli (3-1) - Benzema (18e), Kroos (49e), Casemiro (54e) / Insigne (8e)

La Stat' - 1 - Le Napoli vise le premier 1/4 de finale de son histoire en Ligue des champions

Les hommes à suivre : Marko Rog - Dries Mertens, Lorenzo Insigne (Napoli) / Cristiano Ronaldo (Real Madrid)













SSC Napoli

Naples va se présenter au grand complet pour ce huitième de finale retour, avec une seule incertitude concernant la présence d'Alan, qui ne devrait pas débuter dans l'entrejeu de toute manière.

Au milieu de terrain, c'est Marko Rog, excellent face à l'AS Roma samedi dernier en Serie A (succès 1-2 du Napoli), qui devrait figurer dans le onze de départ aux côtés d'Amadou Diawara et Marek Hamsik. Victimes de crampes à l'Olimpico et non d'une blessure musculaire, Dries Mertens sera bien titulaire à la pointe de l'attaque.

Composition probable Napoli (4-3-3)









Real Madrid CF

Zinédine Zidane va lui aussi pouvoir aligner un onze type au San Paolo. Seulement privé de Raphaël Varane, victime d'une lésion musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse gauche lors du match de Liga perdu sur la pelouse de Valence, le technicien madrilène va pouvoir compter sur Pepe pour remplacer le stoppeur français.

Au milieu de terrain et en attaque, pas de révolution pour la Casa Blanca qui va pouvoir compter sur la présence de sa BBC au grand complet. Cristiano Ronaldo, victime de problèmes musculaires et laissé au repos face à Eibar samedi dernier (succès 0-4 du Real Madrid à Ipurua) sera bien titulaire aux côtés de Karim Benzema et Gareth Bale.

Composition probable Real Madrid (4-3-3)













Arsenal - Bayern Munich : Sans Özil, Elneny et Cazorla, Neuer apte





Match aller - Bayern Munich - Arsenal (5-1) - Robben (11e), Lewandowski (53e), Thiago (56e, 63e), Müller (88e) / Alexis Sanchez (30e)

La Stat' - 7 - En cas d'élimination face au Bayern, Arsenal subirait sa 7e élimination consécutive au stade des huitièmes de finale. Le dernier 1/4 de finale du club londonien remonte à la saison 2009/2010 (élimination face au FC Barcelone).

La Stat' - 6 - Alexis Sanchez a directement participé à 6 buts en 7 rencontres de Ligue des champions disputées par Arsenal cette saison (3 buts, 3 passes décisives).

Les hommes à suivre : Alexis Sanchez - Olivier Giroud (Arsenal) / Thiago Alcantara (Bayern Munich)









Arsenal FC

Arsène Wenger va devoir se passer des services de Mesut Özil, Mohamed Elneny et de Santiago Cazorla, blessé de longue absence pour ce huitième de finale retour.

Malgré l'affaire Alexis Sanchez, déballée par la presse britannique lundi, le technicien français devrait titulariser le Chilien en attaque. Meilleur joueur des Gunners cette saison, l'ancien du FC Barcelone sera indispensable pour créer l'exploit.













FC Bayern Munich

Deux absences de marque pour Carlo Ancelotti : Jérôme Boateng (reprise) et Philipp Lahm (suspendu) laisseront une défense amoindrie. Manuel Neuer, douteux, sera finalement apte à débuter a annoncé Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Carlo Ancelotti devrait aligner un 4-2-3-1 avec Franck Ribéry comme titulaire sur le côté gauche du trio offensif (aux côtés de Thiago Alcantara et Arjen Robben). En attaque, Robert Lewandowski devrait être préféré à Thomas Müller, pourtant de retour à un niveau plus conforme ces dernières semaines.

















Dans le rétro : Müller crucifie les Gunners à l'Emirates

Saison 2013/2014 - 1/8e de finale aller : Arsenal - Bayern Munich (0-2) - Kroos (54e, Müller 88e).

Pour sa dernière visite à Londres lors d'une rencontre en phase à élimination directe de la Ligue des champions, le Bayern Munich s'était imposé 0-2 lors du match aller des huitième de finale. Thomas Müller avait notamment marqué le deuxième but des Munichois (88e). Revivez ce moment sur le compte Twitter du Bayern.