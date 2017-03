Ligue des champions - Naples - Real Madrid : Suivez le match en direct et en intégralité

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Battu à l'aller au Bernabeu, le Napoli va tenter de renverser le Real Madrid devant le public du San Paolo en huitième de finale retour de Ligue des champions, mardi. Suivez cette rencontre en direct et en intégralité.

C'est un véritable test que vont passer les hommes de Zinédine Zidane. Logiques vainqueurs lors du huitième de finale aller au Santiago Bernabeu (3-1), les Madrilènes, tenants du titre en C1, vont devoir bien aborder leur match retour et leur gestion du score face au Napoli, mardi soir au San Paolo.

Ce huitième de finale retour sera une première pour Zidane le technicien : le Français n'avait jamais dirigé son équipe à l'extérieur lors du parcours victorieux de son équipe lors de l'édition 2015/2016. Face à une équipe du Napoli obligée de marquer deux buts, sans en prendre, pour se qualifier, il faudra à tout prix aller chercher le but à l'extérieur. Avec un Karim Benzema en forme - le Français a marqué un doublé et donné une passe décisive lors du succès madrilène face à Eibar samedi dernier (0-4) - Gareth Bale et Cristiano Ronaldo, apte à jouer après des problèmes physiques.





Suivez le match en intégralité et en direct sur Eurosport à 20h45

► NAPOLI – REAL MADRID EN DIRECT

















Ils ont dit

Maurizio Sarri (UEFA.com), entraîneur du Napoli

"Le Real a l'habitude de jouer dans ce genre d'environnement. Je ne pense pas que ça les affectera, j'espère juste que ça va nous galvaniser. Je ne pense pas que les cris de nos supporters vont poser problème au Real. La seule chose qui puisse effrayer un homme est de voir l'incroyable détermination dans les yeux de ses adversaires. C'est ce qu'on espère que nos supporters transmettent aux joueurs."

Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid

"On va disputer une rencontre difficile contre une équipe qui perd peu de matches. On est prêts pour aborder ce huitième de finale retour."