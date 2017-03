Ligue des champions – Ramos : "Je serais très content que le Barça perde, je dormirai mieux"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

La paix des braves entre le Real Madrid et le FC Barcelone ce n’est pas pour tout de suite. Quelques minutes après la qualification du Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions, Sergio Ramos, impliqué sur les deux premiers buts madrilènes de la soirée au San Paolo, a allumé un bel incendie devant la presse en souhaitant bien du malheur au rival catalan.

Interrogé sur son souhait concernant le huitième de finale retour entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, le défenseur central n’y est pas allé par quatre chemins : il ne veut pas que le Barça se qualifie pour les quarts de finale. "Je serais très content si le Barça perd, je dormirai mieux", a lancé le Madrilène.

Ramos : "Qu'ils regardent mon CV"

Fortement critiqué après une première période très difficile face à Naples, le Real Madrid a subi les foudres de sa presse sportive après sa demi-prestation. Pas du goût du capitaine madrilène. "Si on avait trouvé la formule pour bien jouer, tout serait plus facile", s’est-il défendu. "Quelque fois, on ne joue pas comme on s’entraîne. Mais si l’attitude est bonne, c’est que tout va bien. En première période, on a réussi à se procurer beaucoup d’occasions. On doit réfléchir à tout ça."

Egalement pointé du doigt ces dernières semaines, après la mauvaise passe du Real Madrid, qui a provisoirement perdu la tête de la Liga au FC Barcelone (avec un match en retard à rattraper sur la pelouse du Celta Vigo), Ramos a réglé ses comptes avec ses détracteurs. "Les critiques me rendent plus fort. Je ne parle jamais de mon CV, mais il parle pour moi. Qu’ils le regardent."

















