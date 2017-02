Ligue des champions - Rudi Garcia va "supporter" le PSG face au FC Barcelone

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le Paris Saint-Germain vient de gagner un supporter inattendu. Interrogé sur le huitième de finale aller de Ligue des champions qui opposera le PSG au FC Barcelone, mardi prochain au Parc des Princes, Rudi Garcia, le technicien de l’Olympique de Marseille, a révélé à la surprise générale qu’il allait supporter le club de la capitale, faisant fi de la rivalité sportive OM -PSG.

"Ce qui est bien, c’est que ces affiches-là sont fantastiques. Voir Monaco jouer le sera également, on a envie de voir les clubs français aller le plus possible et les supporter", a expliqué Garcia en conférence de presse vendredi. "La rivalité, elle reviendra dès la fin du match pour le championnat. Mais on a besoin de marquer des points pour l’indice UEFA. Même si pendant plusieurs années, cela ne nous servira pas à grand-chose, les premiers au classement UEFA se sont bien débrouillés depuis quelques années. (...) Moi c’est des matches que je vais regarder avec beaucoup d’intérêt. Et puis pourvu qu’ils perdent tous de l’énergie pour le championnat."

Garcia : "L'Europe ? On sait ce qu’il nous reste à faire"

Concernant le scénario de ce PSG - FC Barcelone, Garcia s'est voulu optimiste pour le quadruple champion de France en titre. "Les joueurs du PSG ont les capacités de leur poser des problèmes, de gagner le match. Après Barcelone, ça reste Barcelone", a-t-il poursuivi. "On sait notamment que quand un des trois de devant prend les choses en main, ça devient compliqué."

Et l'OM dans tout cela ? Actuellement à la 6e place du classement, et donc à la lutte pour une qualification en Ligue Europa avec l'Olympique Lyonnais, l'AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux, le club phocéen est tout proche de retrouver l'Europe. Pour Garcia, dans cette quête, tout sera une question d'action. "L'Europe ? A nous de la jouer l’année prochaine, on sait ce qu’il nous reste à faire."





