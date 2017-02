Ligue Europa : Mourinho veut jouer l’Olympique lyonnais !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Juste après la qualification de Manchester contre les Verts, José Mourinho s’est exprimé sur la suite de la compétition. Et le technicien portugais a une préférence pour le club de Jean-Michel Aulas !

Après les seizièmes de finale contre Saint-Etienne, Zlatan et Pogba pourraient effectuer un nouveau voyage dans l’hexagone. C’est en tout cas le souhait de leur entraîneur José Mourinho qui a clairement exprimé son envie d’affronter Lyon en huitième de finale de la Ligue Europa !





« Je préfère un tirage comme Lyon avec un déplacement de deux heures »

Si Mourinho souhaite un tirage au sort opposant les Red Devils à Lyon, la raison invoquée ne concerne pas le niveau des hommes de Bruno Génésio. C’est pour un élément purement logistique que les quatrièmes de Ligue 1 ont la préférence de l’entraîneur mancunien : « Avec tout le respect que j’ai pour tout le monde, si on peut éviter des équipes comme Krasnodar (en Russie) par exemple ce serait bien. Je préfère un tirage comme Lyon avec un déplacement de deux heures. »

Après le match retour à Saint-Etienne, Mourinho a en effet pu se rendre compte que le vol de deux heures n’avait pas fatigué ces joueurs pour battre les Verts (0-1).











Un tableau très relevé en huitième de finale

En plus de Manchester United, Schalke 04 et donc les Russes de Krasnodar ont accédé au tour suivant. Lyon a aussi un pied en huitième de finale après son succès 1-4 à l’aller à Alkmaar tout comme la Roma qui s’est imposé 0-4 sur la pelouse de Villareal. Rostov devrait aussi être présent, après sa victoire à l’aller à domicile 4-0 contre le Sparta Prague.

Le reste des matches aura lieu ce jeudi soir, et l’ensemble des autres rencontres possède encore leur lot d’incertitudes. Mais Mourinho a oublié qu’à part Lyon, il y a une autre confrontation qui lui ferait faire un trajet encore plus court. Tottenham s’est incliné 1-0 à La Gantoise à l’aller mais les coéquipiers de Lloris possèdent encore leurs chances pour se qualifier. Et donc d’avoir un derby anglais en huitième de finale de la Ligue Europa qui économiserait à Mourinho un long déplacement en Europe.