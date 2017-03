Ligue Europa - OL / AS Roma (4-2) : Tolisso, Fekir et Lacazette ont signé trois chefs-d'oeuvre pour mettre la Louve à terre (VIDEO)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

L'OL a enfin retrouvé le goût de l'Europe. Sept années après son dernier gros succès en Coupe d'Europe - sa victoire face au Real Madrid en huitième de finale aller de Ligue des champions en février 2010 (1-0 - le club rhodanien a retrouvé le chemin d'un succès de prestige sur la scène européenne face à son public. Un succès principalement gagné avec la manière.

Beau vainqueur de l'AS Roma (4-2), au terme d'une rencontre rythmée et très ouverte, l'OL s'est entrouvert les portes des quarts de finale de la C3 malgré les deux buts à l'extérieur encaissés. Il faudra être réaliste et solide dans une semaine au Stadio Olimpico pour espérer retrouver le Top 8 en Europe, trois années après sa dernière apparition en 2013/2014 (élimination face à la Juventus Turin).

Mené 1-2 à la pause, alors qu'il avait ouvert le score, Lyon est parvenu à renverser la Louve au terme d'une seconde période dantesque qu'il aura dominé de A à Z. Sublimée par les trois magnifiques buts marqués par Corentin Tolisso (2-2, 47e), Nabil Fekir (3-2, 74e) et Alexandre Lacazette (4-2, 90e), cette victoire va compter pour la suite de la saison des Gones. Auteur d'un but aussi violent que magnifique, Lacazette a lui sorti une de ses plus belles sortie avec le maillot lyonnais.













Ils ont dit :

Bruno Génésio, entraîneur de l'OL (en conférence de presse) :



"J'ai pris beaucoup de plaisir à voir mon équipe notamment en seconde période. Nous avons beaucoup de plaisir aux spectateurs, mais nous en avons pris aussi. Nous avons retrouvé une ambiance que nous connaissions en Ligue des champions. Cela nous a aidés. (…) Je ne sais pas comment estimer nos chances de qualification. Le résultat nous permet d'espérer, mais un match difficile nous attend à Rome. Je pense que c'est très partagé 50-50. Il faudra être très solide pour ne pas encaisser de but, mais si nous jouons notre jeu, nous sommes capables de leur poser des problèmes. Rien n'est fait, mais il faut une solidité défensive dès la perte du ballon si l'on veut envisager un bon parcours."

Luciano Spalletti, entraîneur de l'AS Roma (en conférence de presse) :

"Nous avons fait des choses plus ou moins bonnes, mais nous avons payé très cher ces différences entre les bonnes et les mauvaises choses. Nous concédons beaucoup de buts dernièrement, car nous rendons le ballon beaucoup trop vite à l'adversaire. C'est plutôt probablement un manque de personnalité, de courage de la part de joueurs. Il faut espérer que nous puissions changer cela au match retour. Nous devons travailler sur cet aspect mental et retrouver ce qui faisait notre force, notre esprit de groupe et notre jeu."





Le résumé vidéo : Lacazette a parachevé l'oeuvre de l'OL avec un OVNI