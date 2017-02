Lille : Passi remplace Collot... en attend Bielsa ?

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Quelle ironie : choisir le 14 février (jour de la Saint-Valentin) pour une rupture ! Lille va communiquer officiellement sur ce sujet, mais RMC Sport et L'Equipe l'ont déjà annoncé : Patrick Collot n'est plu l'entraîneur du Losc. Ce poste va être confié à Franck Passi.

Lille tangue dangereusement en Ligue 1

Ce dernier était sans club depuis son départ de l'Olympique de Marseille le 20 octobre dernier, après la prise de pouvoir du nouveau propriétaire Franck McCourt, du nouveau président Jacques-Henri Eyraud et du nouvel entraîneur Rudi Garcia. Récemment, il disait vouloir se montrer patienter en attendant une offre intéressante en Ligue 1. Cette proposition est donc venue du Nord. Lille fait peau neuve aussi : Gérard Lopez a remplacé Michel Seydoux au poste de président (il est aussi actionnaire majoritaire) et Patrick Collot arrive à la fin de son intérim.

Le 22 novembre dernier, le Losc avait remercié Frédéric Antonetti, arrivé un an plus tôt. Les Dogues allaient mal à ce moment-là. Ils végétaient à la 19e place en Ligue 1 avec seulement 3 victoires et déjà 9 défaites au compteur en seulement 13 journées. Patrick Collot, ex-adjoint d'Antonetti, a alors pris la relève. Lille a relevé la tête depuis, mais la défaite à domicile contre Angers (1-2) au soir de la 25e journée - le 3e revers de suite - a fait replonger le club juste au-dessus de la zone de relégation (un point d'avance sur Caen, 18e) et a scellé le sort de Collot.

Un signe à propos de la possible arrivée de Bielsa la saison prochaine ?

C'est donc à Franck Passi que Gérard Lopez va confier le destin du Losc pour le reste de la saison. Eliminés rapidement en Ligue Europa et en Coupe de la Ligue, Rio Mavuba et ses partenaires n'ont plus que leur maintien en Ligue 1 à jouer ainsi qu'un huitième de finale de Coupe de France à Bergerac (CFA) le 1er mars. Patrick Collot, lui, va retrouver une place à la formation au sein du club, indique L'Equipe.

L'arrivée de Franck Passi n'est pas anodine. Le nouvel entraîneur était l'adjoint de Marcelo Bielsa à Marseille. Or, le fantasque entraîneur argentin est fortement pressenti pour revenir en Ligue 1 à Lille. Mi-décembre, au micro de RMC Sport, Passi indiquait d'ailleurs qu'il était toujours en contact avec "El Loco" et que celui-ci réfléchissait à la proposition lilloise. Le renfort de Franck Passi pourrait faciliter l'arrivée de Marcelo Bielsa en vue de la saison prochaine. Depuis son départ fracassant en août 2015, l'entraîneur est sans club. Il a été coach de la Lazio Rome pendant... 48 heures. Bielsa claqua la porte en raison d'incompréhensions avec les dirigeants à propos du recrutement.