FC Barcelone : Passage à vide pour Lionel Messi

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Si le barça a retrouvé de sa superbe, le club catalan ne le doit pas à son lutin préféré.







Un ballon qui ne lui colle plus les pieds



En dépit d'un très bon match contre le Celta Vigo ponctué d'un but et de deux passes décisives, Lionel Messi traverse actuellement une période difficile. En effet, son rendement lors de ses trois autres dernières parties a été particulièrement préoccupant.Très bien contrôlé par Unai Emery lors de la double opposition avec le PSG, il n'a pas véritablement pesé sur les deux rencontres, perdant 18 ballons à l'aller et 20 au retour ! Des statistiques indignes du joueur qui a laissé Neymar prendre la lumière lors de cette historique "remontada".



Pire encore, il a accumulé 25 pertes de balles ce dimanche au Riazoe contre le Deportivo La Corogne, permettant par là même au galiciens de s'imposer 2-1. Un total très au dessus de sa moyenne annuelle (18.08) qui constitue son deuxième plus mauvais de la saison après ses 27 pertes de balles contre Leganès.





La fatigue incriminée par Messi



Le joueur ne semble cependant pas vraiment préoccupé par la question. Rassurant, il affirme que cette mauvaise passe est principalement due à l'accumulation du temps de jeu cette saison, 3.350 minutes pour 35 buts, un bilan qui reste malgré tout plus qu'acceptable.

Doit-on ainsi considérer que la Pulga n'est plus capable, à bientôt 30 ans, d'enchaîner les saisons complètes ? C'est ce que semble penser le principal intéressé qui ne s'est pas entraîné ce lundi pour se ménager. Certainement, une façon de se préserver pour perdurer à plus haut niveau. Messi devrait encore nous enchanter pendant plusieurs saisons mais devra peut-être accepter de réduire son temps de jeu pour gagner en fraîcheur, un sacrifice certainement inévitable.