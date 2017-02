LOSC : Marcelo Bielsa était bien à Paris mardi, au Parc des Princes

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Il y avait comme un air de Cupidon au-dessus de Lille mardi. Si Franck Passi a officiellement remplacé Patrick Collot à la tête de l’équipe première, une autre histoire d’amour s’est liée en coulisses : la préparation de l’arrivée de Marcelo Bielsa la saison prochaine. Comme nous vous le révélions mardi, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille était bien en France pour négocier les contours de son contrat avec le LOSC. El Loco a été aperçu en fin de soirée au Parc des Princes.

Marcelo Bielsa était au Parc des Princes

Pour venir à bout du FC Barcelone (4-0) et réaliser l’un des plus beaux exploits de son histoire, le Paris Saint-Germain a pu compter sur les encouragements ininterrompus des 60 000 spectateurs qui garnissaient son enceinte mardi soir. Parmi eux, on retrouvait des habitués tels Patrick Bruel, des vedettes comme Patrick Obispo, des personnalités du football à l’instar de Didier Deschamps, Hervé Renard et Roberto Martinez, mais également des invités surprises. Après avoir quitté l’Olympique de Marseille en août 2015, Marcelo Bielsa était de retour en France mardi soir. L'Argentin a assisté à la démonstration du PSG. Etait-il dans les travées du Parc des Princes pour observer l’un de ses adversaires la saison prochaine ?





Itinéraire d’une journée entre le LOSC et Paris

Comme nous vous l’annoncions mardi, Marcelo Bielsa était donc bien en France en ce début de semaine. L’Argentin s’est entretenu avec les dirigeants du LOSC pour définir les termes de son contrat. Il a ensuite donné son accord pour devenir l’entraîneur des Dogues la saison prochaine, même si l’actuel 17ème de Ligue 1 est relégué en Ligue 2 au printemps. Une fois d’accord avec Gérard Lopez, Marc Ingla et consorts, el Loco s’est rendu au Parc des Princes pour une fin de soirée en apothéose.





Passi prépare le terrain à Bielsa

Ce mardi 14 février fut donc une journée extrêmement chargée pour les dirigeants du LOSC, que l’on peut percevoir comme le point de départ de leur nouveau projet. Patrick Collot a cédé sa place à Franck Passi, qui préparerait le terrain à Marcelo Bielsa. Le nouvel entraîneur était en effet l’adjoint de l’Argentin à Marseille et connait tout de ses méthodes. Ils pourraient ainsi reformer le tandem à Lille, dans quelques mois.

Avec le PSG et l’AS Monaco, le vent de fraicheur niçois, les nouveaux projets de l’Olympique de Marseille et du LOSC, et la résilience de l’OL, la saison 2017-2018 de Ligue 1 s’annonce déjà grandiose.