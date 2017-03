Luis Enrique sur le départ, qui pour le remplacer ?

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

C’est désormais officiel, le FC Barcelone cherche un nouvel entraîneur pour la saison 2017/2018





Une annonce surprise pour un départ prévisible

Luis Enrique n’aura pas fait durer le suspense, après l’écrasante victoire des siens 6-1 contre le Sporting Gijon, le technicien catalan a confirlé ce que l’on imaginait depuis la déroute du Parc des Princes : il ne sera plus l’entraineur du club culé la saison prochaine. Si le timing de l’annonce peut surprendre, le départ de Luis Enrique semblait inéluctable.



En effet, si son bilan catalan restera magnifique avec, a minima, une Ligue des Champions et deux Ligas, le technicien n’a jamais fait l’unanimité auprès des supporters et des médias barcelonais. Moins adepte du toque que ses prédécesseurs, il restera celui qui a accompagné la fin de l’époque Xavi-Iniesta et qui aura subit la déroute historique du Parc des Princes. En dehors d’un improbable retournement de situation au match retour, son sort était déjà scellé.







Qui pour le remplacer ?

Luis Enrique sur le départ, les candidats ne vont pas manquer pour occuper l’un des postes les plus convoités du football européen. Tour d’horizon des possibilités qui s’offrent aux dirigeants barcelonais :



Jorge Sampaoli : le favori

Vainqueur de la Copa America avec le Chili en 2015, l’Argentin a finalement rejoint l’Europe et le FC Séville cette saison. Les andalous, toujours en course en Ligue des Champions et en Liga n’ont pas à s’en plaindre. Son jeu offensif et spectaculaire a tout pour ravir les supporters culés, comme en témoigne un sondage du Mundo Deportivo qui le place largement en tête. Seul bémol, il est sous contrat jusqu’en 2019.







Ernesto Valverde : l’outsider

Technicien reconnu de l’autre côté des Pyrénées, l’entraîneur de Bilbao propose une alternative crédible. Maître tacticien, il possède une grande expérience du football ibérique avec notamment des expériences réussies à l’Espanyol, Villarreal ou Valence. Libre en fin de saison, ce serait la solution de facilité.







Eusebio Sacristan : la solution maison

Pas le plus connu mais peut-être le profil le plus cohérent, l’entraîneur de la Real Sociedad est taillé pour le poste. Ancien membre de la Dream Team de Cruyff puis assistant de Rijkaard pendant cinq saisons, il a fait ses armes avec l’équipe B avant d’aller s’aguerrir au Pays Basque où il connaît une très belle réussite. Bref, un parcours idéal pour un futur entraîneur du Barça, on a très envie de parier sur lui.







Blanc, Koeman, Unzué : les grosses cotes

Malgré leur passé catalan et leurs réussites sur le banc, cela ne semble pas être l’heure pour Laurent Blanc et Ronald Koeman qui ont contre eux de n’avoir jamais connu la réussite comme coaches en Liga. Ils pourraient néanmoins être un recours en cas d’échecs des pistes prioritaires. Quant à Unzué, l’actuel adjoint d’Enrique, il pâtira du bilan mitigé de son patron.