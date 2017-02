Lyon et Barcelone, une sacrée histoire de pénalties...

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Parmi les 5 grands championnats européens, l’Olympique lyonnais est la formation qui a obtenu le plus de penalties depuis le début de la saison. Le nombre de fautes sifflées dans la surface pour Lyon est l’un des plus grands jamais obtenus depuis 10 ans en 26 journées !



Un pénalty avec une issue improbable !





Les grosses équipes pas si avantagées

On pourrait croire que les arbitres auraient tendance à favoriser les grosses équipes. Mais dans les 5 grands championnats, après 26 journées, une seule équipe qui occupe la première place fait partie des sept clubs qui ont eu le plus de penalties cette saison. C’est l’AS Monaco qui a eu 8 pénalties sifflés en sa faveur (tous transformés). Mais les coéquipiers de Fabinho, tireur attitré avec Falcao, sont devancés au niveau européen par l’AS Rome (11 pour 9 convertis) et surtout Lyon (11 marqués sur 12 tentatives).



Depuis 10 ans, c’est même un record d’obtenir autant de fautes sifflées dans la surface adverse après 26 journées ! Pour bien montrer que les petites équipes peuvent également bénéficier de pénaltys, il faut remarquer que le FC Metz en a obtenu 8 (autant que le PSG, Monaco, et la Fiorentina) ! Et pourtant, les Lorrains sont seizièmes du championnat et possèdent aussi la pire moyenne de possession de balle de Ligue 1 (45%).





Source l'Equipe / Opta





Lyon et le Barça, spécialiste des penalties obtenus

L’an passé, le FC Barcelone avait obtenu 19 pénaltys en Liga, soit en moyenne un tous les deux matches. L’OL est parti sur les mêmes bases (12 en 25 journées, Lyon ayant un match en retard à jouer contre Metz). Depuis la saison 2006/2007, l’Equipe précise même que mis à part Hoffenheim, seuls Lyon et les Blaugranas ont eu autant de pénaltys en 26 journées. La Roma n’est pas loin (11 cette saison) et côté Catalan, Neymar est le joueur qui a provoqué le plus de fautes sifflées dans la surface dans les grands championnat (5).

Mais le lien entre le FC Barcelone et les pénaltys ne s’arrête pas là : si sur les 67 dernières rencontres les Champions d’Espagne ont obtenu 25 pénaltys, ils n’en ont concédé qu’un seul contre eux sur la même période !



A noter également que Lacazette est le meilleur buteur dans cet exercice depuis 2014/2015 en compagnie de Cristiano Ronaldo avec 20 buts.