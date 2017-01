Lyon : Le nouveau visage du club avec Memphis Depay

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Memphis Depay est donc lyonnais. Recruté pour 4 ans et demi, le jeune prodige néerlandais va tenter de se relancer en Ligue 1. Très peu utilisé à Manchester United depuis l’arrivée de José Mourinho, l’ancien joueur du PSV Eindhoven a coûté 16 millions d’euros et quelques bonus. Bruno Genesio va pouvoir compter sur Ghezzal, Fékir, Valbuena, Cornet, Tolisso et Depay pour l’animation du jeu. Lyon a donc de quoi plaire pour 2017 !











Un joueur polyvalent

Memphis Depay joue principalement sur le côté gauche de l’attaque. Très bon dribbleur, percutant, et rapide, le néerlandais aime déborder et repiquer dans l’axe. Mais à Eindhoven, le nouveau numéro 9 de Lyon a aussi prouvé sa polyvalence. Capable de jouer à droite ou en soutien de l’attaquant, il avait terminé meilleur buteur de l’Eredivisie en 2015 avec 22 buts en 30 rencontres ! En France, on l’avait également vu lors du match Pays-Bas - France le 10 octobre dernier. Rentré en fin de match, Il avait contraint Lloris à une superbe parade pour conserver les trois points de la victoire.





Quel système pour l’OL avec Memphis Depay ?

A Lyon, Lacazette est indispensable pour Génésio. Avec l’arrivée de Depay, il aura une arme offensive supplémentaire pour alimenter en ballon son avant-centre. Mais dans son 4-3-3, qui aura sa préférence ? L’avantage c’est que l’Olympique lyonnais pourra doubler ses postes, notamment avec Depay, Fékir, Ghezzal et Valbuena capables d’évoluer à tous les postes derrière Alexandre Lacazette, en plus de Tolisso et Cornet. Son système ne devrait pas être modifié, et l’apport de l’ancien mancunien est un atout indéniable pour les Rhodaniens.







Nous vous proposons de voir à quoi pourrait ressembler le onze de Lyon avec Memphis Depay :