Manchester City - Ancelotti : "Les critiques envers Guardiola ne me surprennent pas"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Interrogé sur la mauvaise passe de Pep Guardiola à Manchester City, Carlo Ancelotti a pris la défense de son confrère et mis en avant l'importance du "temps d'adaptation" dans le football.

Ce n'est pas le meilleur moment dans la carrière de Pep Guardiola. Pointé du doigt par l'attitude et les résultats récents de Manchester City, le technicien catalan, débarqué aux commandes du club anglais l'été dernier, a également été la cible des médias britanniques qui lui ont reproché une attitude arrogante, vis-à-vis de la philosophie de jeu pratiquée en Premier League.



Guardiola a malgré tout reçu un soutien de poids, celui de Carlo Ancelotti. Depuis Doha, où le Bayern Munich est en stage de préparation, le technicien du Bayern Munich a apporté une vision des choses éclairée quand on a lui demandé son avis sur le cas du Catalan à qui il a succédé aux commandes de l'ogre bavarois.

"Les critiques ne me surprennent pas", a indiqué le Transalpin. "Dans le football, quand les choses vont bien, on félicite les joueurs et quand cela va mal, le coupable, c'est toujours l'entraîneur."

Ancelotti, passé à Chelsea entre 2009 et 2011, a ensuite donné son avis sur l'adaptation de Guardiola à la Premier League. "Quand un entraîneur arrive dans un nouveau championnat rien n'est jamais facile. Il faut toujours un temps d'adaptation."

Ancelotti sur le mercato du Bayern : "On est complet"



Interrogé sur un possible mercato hivernal au Bayern Munich, l'ancien joueur de l'AS Roma a répondu par la négative et écarté toute arrivée au sein de son effectif. "L'équipe est au complet", a indiqué l'ancien technicien de l'AC Milan.