Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les huitièmes de finale reprennent demain avec le choc entre Manchester City et l’AS Monaco. Les deux formations sont presque au complet et elles devraient nous offrir un beau spectacle offensif.

L’AS Monaco va défier Manchester City mardi soir dans un choc qui promet des buts. Si l’ASM a marqué 9 fois en Ligue des Champions, elle est bien plus efficace en Ligue 1 avec déjà 76 buts marqués en 26 rencontres de Championnat. City devra de son côté faire sans sa pépite brésilienne Gabriel Jesus ni Vincent Kompany.



Présentation de Bernardo Silva, la pépite de l'ASM :





L’ASM avec son équipe type

Pour le déplacement à Manchester, Leonardo Jardim pourra compter sur tout son effectif. La seule interrogation concerne l’animation offensive. L’entraîneur portugais a en effet le choix entre associer Falcao à Germain ou bien opter pour un milieu plus dense pour faire face à Manchester City. L’option de la titularisation de Moutinho aux côtés de Bakayoko et Fabinho n’est en effet pas à exclure.



Derrière, Subasic sera protégé par son habituelle arrière garde avec Djibril Sidibé, Kamil Glik, Jemerson et Benjamin Mendy. Devant, sur les côtés, Thomas Lemar et Bernardo Silva seront chargés de créer le danger selon toute vraisemblance.



La composition probable de l'AS Monaco :









Manchester City sans Gabriel Jesus ni Kompany

Pour Pep Guardiola, l’inconnu concerne la defense qu’il va aligner. Privé du Belge Vincent Kompany, l’Espagnol a quelques solutions pour celui qui va accompagner Stones en défense centrale. Contre Bournemouth (2-0) en Premier League, il a choisi Bakary Sagna avec Fernandinho à droite, alors que contre Huddersfield (0-0) en Cup, Zabaleta a évolué latéral droit et Otamendi a joué dans l’axe. Avec 20 matches cette saison l’Argentin devrait être reconduit avec Stones, Sagna et Kolarov derrière, Clichy souffrant de quelques problèmes de dos.

Au milieu de terrain, Yaya Touré Kévin de Bruyne et David Silva devraient alimenter en ballon un trio offensif composé de Leroy Sané, Raheem Sertling, et Sergio Aguero. L’Argentin profite de la blessure de Gabriel Jesus qui lui avait pris sa place de titulaire et marqué 3 buts en 4 rencontres.

La composition probable de Manchester City :