Manchester City – AS Monaco : Suivez le match de Ligue des Champions en direct

Par Silvestro DE CARO

La nette victoire du PSG face au FC Barcelone (4-0) la semaine dernière en Ligue des Champions va-t-elle donner des ailes à l’AS Monaco ? Le club français se déplace ce mardi soir à 20h45 à l’Etihad Stadium pour y affronter Manchester City en huitième de finale aller. Suivez cette rencontre en intégralité sur Eurosport en cliquant sur le lien ci-dessous :

<span lang="EN-US" style="font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ansi-language:EN-US">► </span><span lang="EN-US">MANCHESTER CITY – AS MONACO EN DIRECT<o:p></o:p></span>

Un état de forme similaire

Si l’AS Monaco et Manchester City présentent tous deux des équipes tournées vers l’offensive, les deux clubs partagent un deuxième point commun. Après avoir enchaîné quatre victoires, les deux formations ont calé ce weekend. Les Citizens n’ont pu faire mieux qu’un match nul 0-0 contre Huddersfield (D2) en FA Cup. De son côté, le club du Rocher s’est cassé les dents vendredi soir à Bastia, 1-1. Les deux équipes avaient-elles déjà en tête leur rencontre de Ligue des Champions ? Difficile à dire d’autant que l’AS Monaco aurait pu voir le PSG revenir à seulement un point en Ligue 1. Relégué à huit points de Chelsea en Premier League, Manchester City ne devra pas se louper lors du rematch contre Huddersfield. La FA Cup pourrait être le seul trophée de la saison pour la bande à Guardiola. Car battre l’ASM sera tout sauf une sinécure.

Monaco, une attaque en feu

Cette saison, Manchester City n’est pas vraiment réputé pour sa défense. Les Citizens ont déjà encaissé 29 unités, ce qui les place au sixième rang du classement des meilleures défenses de Premier League. Une opportunité en or pour l’AS Monaco, qui brille de mille feux par son attaque toute aussi lumineuse. Les coéquipiers de Bernardo Silva ont déjà inscrit la bagatelle de 76 unités en Ligue 1, bien loin du PSG et ses 50 réalisations. Le danger peut donc venir de partout, avec un Falcao qui a retrouvé son meilleur niveau et des ailiers bouillants. Mais attention, l’AS Monaco en Ligue des Champions cette saison, c’est seulement neuf buts marqués. Privé de Gabriel Jesus et de Vincent Kompany, Manchester City pourra-t-il renverser une équipe en pleine bourre ? Réponse dans quelques heures.

Les compositions probables

AS Monaco : Subasic – Mendy, Gemerson, Glik, Sidibé – Fabinho, Bakayoko, Lemar, B.Silva – Germain, Falcao

Manchester City : Bravo – Kolarov, Otamendi, Stones, Sagna – Touré, Silva, De Bruyne – Sané, Agüero, Sterling