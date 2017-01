Manchester City : L'Angleterre évoque une offre démesurée pour Messi

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

The Sun évoque des discussions entre Manchester City et le FC Barcelone pour Lionel Messi. Le club mancunien aimerait savoir si un transfert record est envisageable.

Pas un jour ne passe sans qu’une rumeur folle concernant Lionel Messi ne voit le jour. La dernière en date nous provient d’Angleterre où The Sun, habitué du genre, évoque une piste pour le moins farfelue. Partant du principe que le club de Manchester City souhaite supplanter son voisin des Red Devils sur le marché des transferts, le journal britannique annonce que le club citizen serait entré en contact avec Barcelone afin d’envisager un transfert record.

Un record historique en matière de transfert ?





Les deux clubs se seraient rencontrés fin décembre pour évoquer cette possibilité, sans que City ne formule d’offre formelle pour le quintuple ballon d’or. The Sun précise toutefois que les dirigeants anglais sont bien décidés à payer le prix fort et débourser bien plus que les 105 millions d’euros dépensés par Manchester United pour s’offrir Paul Pogba. Le FC Barcelone n’a pour l’instant jamais confirmé qu’il souhaitait vendre Lionel Messi.





City miserait sur la relation Guardiola/Messi





La volonté de discuter des dirigeants du FC Barcelone auraient cependant encouragé la direction de City à poursuivre les négociations. Manchester City miserait, bien entendu, sur l’excellente relation qu’entretiennent Pep Guardiola et Lionel Messi. Et même si l’ancien entraîneur du FC Barcelone rencontre quelques difficultés en Premier League cette saison, il conserve la confiance de ses dirigeants, persuadés qu’il fera d’eux la meilleure équipe en Europe. Et surtout qu'il est la clé de leur rêve absolu : accueillir le meilleur joueur du monde.