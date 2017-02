Manchester City : pour Ronaldinho, Gabriel Jesus peut devenir "le meilleur joueur du monde"

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

C'est le tube de l'hiver. Gabriel Jesus, acheté l'été dernier par Manchester City à Palmeiras pour 32 millions d'euros, n'a débarqué en Angleterre que le 1er janvier. Et en un mois et demi, le Brésilien a déjà séduit tout le monde chez les Citizens. Tout le monde... sauf peut-être Sergio Agüero.

Jesus a "toutes les qualités" pour succéder à Messi

L'Argentin, indispensable à la pointe de l'attaque des Skyblues depuis son arrivée en 2011, est désormais remplaçant. Pep Guardiola ne le porte pas dans son coeur... mais c'est surtout les débuts en fanfare de Gabriel Jesus qui l'ont poussé à faire du jeune Brésilien son nouvel attaquant fétiche. En cinq rencontres (quatre en Premier League, une en Cup), la recrue a déjà marqué trois fois et donné deux passes décisives. Pour Ronaldinho, City ne s'est pas trompé en investissant sur le champion olympique.

"Manchester City possède un joueur très spécial en la personne de Gabriel Jesus. Il pourrait même être, à l'avenir, le meilleur joueur du monde", a déclaré l'ancienne star du PSG et du FC Barcelone au Daily Mirror. "Pour l'instant, le meilleur, c'est Messi. J'ai toujours dit qu'à mon avis, un jour, ce sera Neymar. Mais, à 19 ans, Gabriel peut le devenir dans le futur. Il a toutes les qualités pour", a ajouté le champion du monde 2002.

A ranger parmi les plus grands artistes de la Seleçao

"Ronnie", bientôt 37 ans, a la conviction que son jeune compatriote est prêt pour n'importe quelle compétition, quel qu'en soit le niveau. "Regardez Gabriel, il n'a peur de rien. Il veut juste jouer et montrer ce dont il est capable. Il réalisera de grandes performances contre Manchester United, Liverpool, Chelsea et toutes les autres grosses équipes anglaises", annonce-t-il. Ronaldinho se réjouit aussi de voir Gabriel Jesus en Ligue des champions. Pep Guardiola a coché son nom sur la liste. "Il devrait jouer, il est rempli de confiance. Ronaldo, Kaka, moi-même et Neymar plus récemment, avons joué au plus haut niveau très jeunes. Gabriel fait partie de cette classe", déclare le Ballon d'Or 2005.

Titulaire lors de la victoire de City à Bournemouth le 13 février (0-2) en clôture de la 25e journée de Premier League, Gabriel Jesus a dû quitter le terrain dès la 15e minute. Le Brésilien est touché à la cheville droite. Le staff médical des Citizens annonce que le joueur passera des examens mardi 14 dans la matinée pour déterminer ce dont il souffre et la durée de son éventuelle indisponibilité. "Je vais prier ce soir. J'espère que ce ne sera pas une grave blessure", a annoncé Guardiola après le coup de sifflet final. Lui aussi semble déjà accroc à Gabriel Jesus.