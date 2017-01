Manchester City : un joueur de 13 ans signe au club !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Décidément les clubs sont à l’affût des jeunes prodiges pour les enrôler le plus rapidement possible. C’est ce qu’à réalisé Manchester City en recrutant un jeune adolescent de 13 ans !

Alors que des rumeurs font état de l’intérêt de City pour Lionel Messi en cas de non prolongation de son contrat à Barcelone, les Citizens pensent aussi à leur futur et ont recruté un jeune talent prometteur qui va intégrer leur centre de formation.





Si jeune et si cher

Il faudra peut-être retenir le nom de Finley Burns pour les prochaines années. A seulement 13 ans, il intègre le centre de formation de Manchester city, en provenance du club de Southend. Qualifié de prodige et de talent en devenir, le jeune garçon a été recruté pour la somme de 200 000 euros, plus 90 000 euros de bonus ! Incroyable mais vrai, mais même à cet âge, les recruteurs sont prêt à dépenser des centaines de milliers d’euros pour faire venir les meilleurs joueurs de football.

Une telle somme s’explique aussi par la concurrence dans ce dossier de clubs rivaux comme Arsenal, Liverpool, ou encore Chelsea. En tout cas, jamais un montant pareil n'avait été déboursé pour un footballeur de cet âge.



Arrivé trop jeune et trop tôt ?

Les clubs cherchent à recruter de plus en plus jeune leurs footballeurs pour qu’ils intègrent leur centre de formation. L’objectif est bien sûr de trouver la nouvelle pépite mondiale, comme le FC Barcelone était parvenu à le faire en faisant venir Lionel Messi d’Argentine à 13 ans également. Mais les « enfants » recrutés très tôt ne réussissent pas toujours à exploser au plus haut niveau. La concurrence est très rude parmi l’élite, et tout le monde n’a pas une carrière à la Messi.



Récemment, la Juventus avait aussi recruté un enfant de 10 ans (voir vidéo) et le Real Madrid avait aussi fait signer le norvégien Martin Odegaard en 2015 à l’âge de 17 ans. Certes, il était plus âgé que le jeune Finley Burns, mais il n’a pas pu s’imposer au sein de l’effectif pléthorique des Merengue. Depuis, le jeune blond a été prêté aux Pays-Bas à Heerenveen espérant revenir ultérieurement au Real. Espérons pour lui que Finley Burns parviendra à répondre aux attentes placées en lui par Manchester City et devenir le nouveau prodige du football anglais.



Les prouesse d'un enfant de 10 ans recruté par la Juventus