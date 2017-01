Manchester United : Pogba a fait le choix du coeur

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Transféré à Manchester United moyennant 105 millions d’euros l’été dernier, Paul Pogba a confié dans un entretien accordé à SFR Sport qu’il était également convoité par le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais signer chez les Red Devils était un choix du cœur assure l'international français.

«J'ai envie de gagner avec Manchester United, je ne l'ai jamais fait»

Dans un entretien accordé à SFR Sport ce dimanche, Pogba a confié qu’il avait la possibilité de rejoindre la Liga et d’évoluer sous le maillot du FC Barcelone ou du Real Madrid. Mais au moment de faire son choix final, c’est bel et bien le cœur qui a parlé. « Ici, j'ai des objectifs. C'est un challenge, un gros challenge pour moi. Je pouvais aussi aller au Real Madrid ou à Barcelone, qui étaient intéressés. Mais j'ai choisi de revenir ici, parce que je l'avais dans le cœur ce club, a déclaré Pogba. J'ai envie de gagner avec Manchester United, je ne l'ai jamais fait. Les quatre, cinq dernières années étaient un peu difficiles. J'ai envie que Manchester redevienne le grand Manchester. C’est ça mon challenge ici. »

« Mon prix ? Je n'y pense même plus »

Également interrogé sur son prix d’achat et son statut de joueur le plus cher de l’histoire du football, Pogba a affirmé ne pas y attacher d’importance. Et préfère se focaliser pleinement sur le terrain. « Mon prix ? Je n'y pense même plus. Je suis venu pour jouer au foot. Je ne suis pas content parce que je suis le joueur le plus cher au monde. J'ai oublié tout ça, moi. Franchement, je m'en fous ! Le plus important, c'est le terrain, le ballon, c’est ça qui va parler, c'est tout.»

Pogba tient ses promesses



Et ses dernières sorties sous le maillot des Red devils semblent lui donner raison. Depuis le début de la saison, l'ancien de la Juventus a inscrit quatre buts et adressé trois passes décisives en championnat. Il sera encore l'un des atouts majeurs de Manchester United pour affronter Liverpool dans le choc de Premier League ce dimanche (17h).