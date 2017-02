Manchester United-ASSE : les compositions probables

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

C'est une rencontre entre deux clusb qui ont, chacun à leur façon, marquer de leur empreinte l'histoire du football européen. Manchester United, c'est trois victoires et deux finales en Ligue des champions, entre autres. Saint-Etienne, c'est ce club phare des années 1970 et cette finale maudite de la C1 en 1976 avec ces fameux poteaux carrés contre le Bayern Munich. Red Devils et Verts se retrouvent ce 16 février à un niveau moins glorieux, puisqu'il s'agit d'un seizième de finale aller de la Ligue Europa. Mais l'affiche n'en demeure pas moins prestigieuse.

Martial pour son 25e but ?

José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, ne devrait pas pouvoir compter sur Phil Jones, Michael Carrick et Wayne Rooney. Tous trois ont manqué l'entraînement à la veille du match face aux Verts. Sauf grosse surprise, ils ne seront pas dans le onze de départ. Eric Bailly, de retour à la compétition après une blessure, pourrait être aligné en défense centrale. Anthony Martial est attendu en attaque avec Zlatan Ibrahimovic - qui a tant fait souffrir Saint-Etienne quand il jouait à Paris -, Henrikh Mkhitaryan et Juan Mata. Le Français sera surveillé de près : son prochain but sera son 25e pour MU, ce qui activera un bonus de 10 millions d'euros en faveur de son ancien club, l'AS Monaco.







Söderlund absent, Beric dans le groupe, Roux en attaque

Du côté de Saint-Etienne, on est quasi au complet, si on met de côté Jérémy Clément et Benjamin Corgnet, non inscrits sur la liste pour la Ligue Europa (Christophe Galtier ne comptent plus sur eux), ainsi qu'Oussama Tannane, blessé de longue date. Jorginho, l'attaquant recruté cet hiver, est lui bien dans le groupe. Le coach des Verts va, sauf blessure ou autre raison surprenante, titulariser Florentin Pogba en défense. Celui-ci pourra ainsi évoluer contre son frère Paul, la star de Manchester United. A la pointe de l'attaque de Saint-Etienne, Nolan Roux sera chargé de semer la zizanie avec en soutien Romain Hamouma, Henri Saivet et Kevin Monnet-Paquet. Après deux mois d'absence, Robert Beric est dans le groupe, contrairement à Alexander Söderlund, blessé.