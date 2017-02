Manchester United-ASSE : Suivez le match en direct et en intégralité

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

La Ligue Europa est de retour ! Ce jeudi soir à 21h05, l’AS Saint-Etienne se déplace à Old Trafford pour y affronter Manchester United en seizième de finale aller de la compétition. Suivez ce match de prestige en direct et en intégralité.

Après avoir fait le bonheur du football français dans les années 70 avec en point d’orgue la fameuse finale perdu de Coupe des clubs champions et ses poteaux carrés face au Bayern Munich (1976), l’AS Saint-Etienne renoue avec son glorieux passé ce jeudi soir. La bande à Christophe Galtier se déplace en Angleterre affronter Manchester United, triple vainqueur de la Ligue des Champions, dans une affiche de prestige en Ligue Europa. Suivez le match en intégralité et en direct sur Eurosport dès 21h05 en cliquant sur le lien ci-dessous :

► MANCHESTER UNITED – ASSE EN DIRECT

Pogba contre Pogba

Ce ne sera pas la première fois de l’histoire que des frères croisent le fer sur le terrain, mais ce sera une grande première pour la fratrie Pogba. Ce jeudi soir, Florentin Pogba, l’ainé, tentera d’en découdre avec son cadet, Paul. Une rencontre forcément particulière pour Yeo, la maman des deux footballeurs. José Mourinho l’a expliqué mercredi en conférence de presse : « C'est un joli destin, pour la famille. C'est leur maman qui va souffrir, parce qu'il est impossible pour elle de choisir. Paul m'a dit qu'elle souhaitait un match nul. Mais, la semaine prochaine, elle aura un fils heureux, et un fils malheureux. Paul est très excité de vivre ce match, je suis sûr que Florentin l'est aussi, et je pense que c'est une bonne chose. »





Ibrahimovic retrouve Saint-Etienne

Durant ses quatre saisons passées au Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic a affronté à de nombreuses reprises l’AS Saint-Etienne. Si son kung-fu sur Ruffier est encore dans toutes les mémoires, les supporteurs des Verts n’auront pas oublié l’efficacité létale du Suédois. En 13 matches, Ibracadabra a passé 13 pions à l’ASSE. La défense stéphanoise est prévenue.





La préparation de Mourinho

Si Manchester United est habitué à briller en Ligue des Champions, José Mourinho ne compte pas délaisser la Ligue Europa. L’entraîneur portugais s’est d’ailleurs préparé méticuleusement à la rencontre. Il a préféré décortiquer le jeu des Verts plutôt que de regarder PSG-FC Barcelone mardi soir : « Je n'ai pas vu, j'ai vu Saint -Etienne – Lorient. » Il a donc dû voir la démonstration des Verts face aux Merlus, 4-0.

Les compositions probables

Manchester United : De Gea – Blind, Smalling, Bailly, Valencia – P. Pogba, Herrera – Martial, Mkhitaryan, Mata – Ibrahimovic

ASSE : Ruffier – F. Pogba, Perrin, Théophile-Catherine, Malcuit – Selnaes, Veretout – Monnet-Paquet, Saivet, Hamouma – Roux