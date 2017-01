Manchester United : Déjà cinq joueurs ciblés pour cet été !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Sixième de Premier League à 15 points du leader Chelsea, Manchester United se projette déjà sur la saison prochaine et José Mourinho ciblerait d’ores et déjà 5 joueurs pour cet été !

Loin des ambitions de début de saison, les Red Devils ne remporteront probablement pas le titre cette saison. Afin d’être compétitif l’an prochain, José Mourinho aurait déjà bouclé son Mercato estival avec cinq noms.



Priorité à l’attaque

Depuis plusieurs semaines, son nom est régulièrement cité comme cible prioritaire de Manchester United l’an prochain. Antoine Griezmann a définitivement séduit José Mourinho et le Portugais rêve de l’associer à Zlatan Ibrahimovic sur le front de l’attaque. Alors qu’un départ de l’Atletico semblait impossible en début de saison, l’incertitude liée à la présence ou non de Diego Simeone sur le banc la saison prochaine rend un départ de « Grizou » envisageable. Un nouvel indice est venu renforcer cette hypothèse ces derniers jours. Avec le départ de Memphis Depay pour Lyon, le numéro 7 mancunien est libre. Une rumeur dans la presse anglaise dit que le numéro fétiche de Griezmann resterait vacant pour qu’il puisse le récupérer à son éventuelle arrivée cet été.



Mais ce n’est pas le seul nom cité pour évoluer en attaque. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang pourrait aussi rejoindre Manchester. S’il clame souvent son amour pour Madrid, l’actuel attaquant du Borussia serait parfait pour la Premier League avec sa vitesse, sa facilité à éliminer et son sens du but. Il faut reconnaitre que le trio composé de Griezmann, Ibrahimovic et Aubameyang pourrait faire très mal la saison prochaine s’il venait à être constitué.











L’AS Monaco fournisseur de MU ?

Récemment, nous vous confions que le nom de Bernardo Silva était dans les petits papiers de Mourinho. Il semblerait que l’ancien entraîneur de Chelsea garde un œil sur le Rocher puisqu’un autre de ses coéquipiers pourrait rejoindre l’Angleterre également. Auteur de 12 matches cette saison, Benjamin Mendy est un pilier de la défense monégasque et participe à la belle saison de son club. Mourinho en aurait fait sa priorité pour remplacer Darmian dont il ne serait pas satisfait.

Il aurait également coché le nom de l’Ecossais Kieran Tierney, également latéral gauche évoluant au Celtic Glasgow. Avec ces cinq noms, c’est un nouveau Mercato très dépensier auquel se prépare Manchester. Avec pour objectif non dissimulé de faire mieux que leur actuelle sixième place au classement.