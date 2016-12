Manchester United : José Mourinho prépare sa révolution

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Sixième avec 13 points de retard sur le leader Chelsea, Manchester United ne réalise pas la première moitié de saison attendue suite à son Mercato cet été. José Mourinho semble avoir trouvé la solution pour remettre son club sur de bons rails, mais pour cela, il va avoir besoin de plus de 200 millions d’euros !







Griezmann et Pogba sous le même maillot ?

La cible numéro un de José Mourinho s’appelle Antoine Griezmann. Après une saison 2015-2016 époustouflante, le troisième au classement du Ballon d’Or a évidemment beaucoup de prétendants. S’il y a quelques semaines, un départ de l’Atletico semblait improbable, plusieurs éléments pourraient venir prouver le contraire à présent. D’une part l’avenir de Diego Simeone est incertain à Madrid. En fin de contrat avec les Colchoneros en juin prochain, il pourrait rebondir en Italie, auquel cas Griezmann pourrait être tenté de voir ailleurs, lui qui est très attaché à son entraîneur.

Ensuite les performances des Rojiblancos sont en dents de scie cette saison. Sévèrement battus par le Real Madrid (0-3), ils ne pointent qu’à la sixième place du classement à 9 unités de leur voisin madrilène. Et puis l'amitié de « Grizou » avec Pogba pourrait être un élément supplémentaire pour le faire venir à Manchester. Il faut avouer que voir ces deux joueurs associés à Zlatan Ibrahimovic donne envie…

Un quatuor visé sur les prochains mois

En plus de Griezmann, Mourinho viserait trois autres joueurs. Dans les prochaines semaines, le Suédois Victor Lindelöf de Benfica devrait s’engager avec les Diables Rouges pour renforcer la défense. Le Portugais Nelson Semedo du Sporting et le Monégasque Tiémoué Bakayoko pourraient aussi rejoindre Manchester probablement cet été.

Au total, c’est près de 210 millions d’euros que United dépenserait pour obtenir ces quatre joueurs. Mais qui dit arrivées, dit aussi départs pour le club de José Mourinho : les noms de Depay, Schneiderlin, et Blind sont notamment cités sur la liste des indésirables du technicien portugais. Mais un autre joueur pourrait aussi rejoindre Old Trafford, et ce, dès cet hiver, en la personne de James Rodriguez, désireux de quitter le Real pour obtenir plus de temps de jeu… Une révolution est en marche du côté de Manchester, reste à voir si elle va porter ses fruits...