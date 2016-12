Manchester United : Mourinho s'en prend au calendrier

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

Alors que la Premier League entame sa frénésie footballistique, Manchester United, qui joue contre Sunderland, voit son entraîneur se plaindre.



Cause du courroux de José Mourinho ? Le calendrier. « Il n'y a pas besoin d'être un scientifique pour comprendre que jouer avec un repos d'un jour, c'est différent que de jouer après quatre jours de repos. C'est complètement différent », a déclaré le coach portugais. En effet, après son match contre Sunderland, ManU affrontera Middlesbrough le 31 décembre puis le 2 janvier contre West Ham. Soit 3 matches en une semaine.



Une pique contre Chelsea ?

Mourinho ne comprend pas pourquoi le Chelsea/Tottenham est programmé le 4 janvier alors que les deux équipes ne disputeront pas en février une coupe européenne. « Je ne parle pas de Chelsea, cela est aussi arrivé avec Liverpool il y a quelques années et cette année aussi. Une équipe qui ne joue pas les compétitions européennes a bien sûr un gros avantage », signale-t-il. Avant de poursuivre : « Pour moi, la question est : pourquoi ? Mais au fil des années, personne ne m'a vraiment répondu parce que j'avais aussi ça quand j'étais à Chelsea (Ndlr entre 2004 et 2007 puis entre 2013 et fin 2015).»



Une future excise ?

Manchester United affrontera Saint-Étienne en Ligue Europa en février. Un moyen de lancer un contre-feu en cas de mauvaises performances, alors que son club semble aller mieux ? Il accuse la Ligue. « Ils font ce qu’ils veulent. Ils vont donner des excuses : "c’est la télé, ils ont leur choix. Donc ce n’est pas la Premier League, c’est Sky, c’est BT (Ndlr qui diffusent les matches)" », lance-t-il.