Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Rooney a fait sensation ce week-end en Angleterre. En inscrivant son 250ème but sous les couleurs mancuniennes, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club. Mais son entraîneur José Mourinho ne serait pas opposé à son départ, et ce, dès cet hiver !



Les joueurs détruits par José Mourinho





Une offre de Chine avec 800 000 euros par semaine !

Contre Stoke, il a non seulement permis à MU d’éviter la défaite et de ramener un point de son déplacement, mais il est surtout rentré encore plus dans l’histoire du football anglais. Pourtant, il ne s’agissait que de son deuxième but en Premier League cette saison en 16 apparitions.

Sur le banc au coup d’envoi pour la deuxième fois d’affilée, Rooney est loin d’être indispensable à Mourinho cette saison. Si bien que l’offre mirobolante venue de Chine pourrait bien convaincre l’attaquant de 31 ans de changer d’air : le club de Guangzhou Evergrande proposerait une offre avec un salaire hebdomadaire de plus 800 000 euros ! Selon le Daily Mirror et Sky Sports, Mourinho ne s’opposerait pas à un départ de Rooney si ce dernier le souhaitait et que l'offre de Chine se concrétisait !



Seulement 4 buts depuis le début de la saison

Dans un secteur offensif où il est difficile de s’imposer, Rooney a du mal à trouver sa place. Il n’a inscrit que 4 buts cette saison toute compétition confondue. A ses deux buts en championnat, il faut ajouter une réalisation en FA Cup et une autre en Europa League. C’est bien trop peu pour lui, mais il faut rappeler que le joueur n’a disputé que 3 matches dans son intégralité en Premier League cette saison.

Souvent remplaçant ou remplacé, Rooney a vu des joueurs comme Mata ou Mkhitarian lui passer devant pour épauler Zlatan sur le front de l’attaque. L’offre du championnat chinois pourrait lui permettre d’obtenir plus de temps de jeu avec un salaire astronomique. Présent à Manchester depuis 2004, Wayne Rooney envisage peut-être encore une meilleure fin avec le club qui lui a permis d’évoluer au plus haut niveau.