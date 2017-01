Quand Manchester United surclasse le Real Madrid

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A la peine en championnat, les Red Devils ont obtenu une belle victoire en dehors des pelouses. Le club anglais est en effet redevenu le club le plus riche du monde devant le Real Madrid.

Depuis 11 ans, le Real Madrid était le club le plus riche de la planète selon l’étude du cabinet Deloitte. Publiée chaque année, ce classement permet de déterminer quels sont les clubs qui génèrent le plus d’argent en une saison. Et pour la première fois depuis 2006, l’hégémonie financière madrilène a pris fin.



Manchester United, club le plus riche du monde en 2015-2016

Il faut remonter à la saison 2003-2004 pour retrouver Manchester United comme club le plus riche du monde. Cette année, les Anglais ont cumulé 689 millions d’euros de revenus ! Derrière, le Real échoue même à la troisième place avec « seulement » 620,1 millions de recettes, devancé par le FC Barcelone avec 620,2 millions ! C’est la première fois que des équipes réalisent des revenus supérieurs à 600 millions d’euros.

Cependant, si Manchester United ne parvient pas à se qualifier en fin de saison pour la Ligue des Champions, il est fort à parier qu’ils perdront leur première place. A noter que les 20 premiers clubs du classement ont cumulé à eux seuls 7,4 milliards d’euros contre 6,6 en 2014-2015 soit une augmentation de 12%.



Leicester surprenant vingtième, le PSG recule

Ces trois formations, qui composaient déjà le trio de tête pour la saison 1996-1997 lors de la création de l’étude Deloitte, sont suivies par le Bayern Munich et Manchester City qui bénéficie de son beau parcours en Ligue des Champions l’an dernier, éliminés en demi-finale par le Real. Le PSG, 4ème en 2015-2016 est désormais 6ème au profit des champions d'Allemagne et des Citizens.

Surprenant champion d’Angleterre l’an dernier, Leicester est 20ème du classement avec des recettes atteignant 172 millions, soit cinq fois plus que la saison précédente. Le classement montre aussi le recul des formations italiennes, avec la Juventus positionnée 10ème formation la plus riche avec 341 millions d’euros. Les Anglais dominent avec 8 formations dans le top 20 avec donc Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, West Ham et Leicester.