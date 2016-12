Ligue des Champions : Maradona craint pour Naples que Cristiano Ronaldo soit plus en forme en février

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

L'ancien attaquant argentin estime que le club dans lequel il a évolué aurait eu plus de chance de se qualifier pour les quarts de Ligue des Champions s'il avait affronté le Real Madrid aujourd'hui.

Le 15 février prochain, Naples et le Real Madrid s’affronteront en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid commence la deuxième phase de son pari fou : être le premier club, depuis la refonte de la compétition, à garder la coupe aux grandes oreilles. Idole encore aujourd’hui de Naples, Diego Maradona s’est exprimé sur Sky Italia.



La malchance de Naples

« Je voudrais que le match entre le Real Madrid et Naples se joue aujourd’hui », a-t-il commencé. « Cristiano Ronaldo n’est pas en grande forme alors que Naples se porte très bien. Ils ont eu de la malchance de tomber sur une équipe comme le Real Madrid » a-t-il poursuivi. « El Pibe de Oro » considère qu’en février CR7 et ses coéquipiers seront dans une meilleure forme. Et qu’il sera difficile pour le Napoli de renverser la Maison Blanche !

L'argent plus important que le maillot

Avec son esprit libre habituel (et son sens de la provocation), Maradona en a profité pour tacler le président de Naples sur l’affaire qui a agité la Serie A : le départ de Gonzalo Higuain, parti à la Juventus. « Higuain ? Il a fait des miracles à la Juve en marquant 36 buts. De Laurentiis l’a vendu. Il pourrait vendre sa femme pour de l’argent. » Un tacle pas forcément approprié puisque la Juventus s’est acquittée de la clause libératoire de l’attaquant : Naples n’aurait pas pu refuser… C’était au joueur de ne pas accepter le contrat. « Les temps ont changé, avant le maillot était plus important que l’argent » conclut Maradona ciblant cette fois-ci Higuain.



Naples réussit un bon début de saison emmené notamment par une attaque très prolifique (meilleure attaque de Serie A). Les Napolitains sont troisièmes à sept points de la Juventus.