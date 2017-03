Mario Balotelli pousse un coup de gueule contre les médias

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Récemment interviewé par RMC, Mario Balotelli s’est livré sur de nombreux sujets, certains étant des problématiques de société. Mais on a surtout retenu sa sortie sur Cavani, qu’il ne place pas dans la catégorie des phénomènes. Une fausse affaire qui agace profondément l’attaquant de l’OGC Nice.





Un coup de gueule

« Pour moi, un phénomène, c’est Di Maria, c’est Falcao… Même Cavani, il est fort, mais ce n’est pas un phénomène à mes yeux » avait confié Mario Balotelli. Cette phrase n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd et les médias n’ont pas manqué de la commenter. Au grand dam de celui qui l’a prononcée. Sur Instagram, Super Mario a poussé un coup de gueule, à la fois juste et justifié. « Vous êtes juste ridicules sérieusement » affirme-t-il à propos des journalistes.



« Vous êtes juste ridicules sérieusement »

« J’ai parlé des jeunes joueurs incroyables, j’ai parlé du racisme, j’ai parlé de l’Italie, et tous ce que les journaux retiennent c’est cette histoire avec Cavani… Vous êtes juste ridicules sérieusement… Cavani est un joueur incroyable et je le respecte en tant que meilleur buteur mais, en France, le toucher de balle d’un phénomène je l’attribue à Di Maria et Falcao. Et alors ? Ne me demandez plus d’interview… » clame haut et fort un Mario Balotelli très énervé par la situation.



.. just saying. Very sad that what interest the world are just the gossip and the stupid news... 👎🏾🙏🏾🙏🏾 I spoke about racism in the society, I spoke about how much I love Ghana and Italy.. why would you twist that to all one stupid thing? Why? #godisbig Une publication partagée par Mario Balotelli🇮🇹🗿👪 (@mb459) le 16 Mars 2017 à 10h35 PDT

« Balotelli, ce n’est pas un jeu »

Il va encore plus loin, « Balotelli ce n’est pas un jeu, c’est une personne avec des opinions, ayez les vôtres pour en juger. Ce qui m’agace le plus ce n’est pas tellement qu’une nouvelle affaire stupide sorte mais le fait d’avoir parlé de vrais problèmes de société et que tout le monde ne retienne que ça. Voilà pourquoi la société et la nouvelle génération seront de plus en plus faibles. » L’attaquant, connu pour ses déboires et ses relations compliquées avec la presse, avait un message fort à faire passer.