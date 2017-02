Marseille : Patrice Evra blessé et indisponible plusieurs semaines

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Coup dur pour le défenseur de l'OM. Patrice Evra souffre d'une blessure à une cuisse et devrait être éloigné des terrains "peut-être un mois" d'après lui. Il n'a pas pu tenir sa place plus de 45 minutes face au PSG dimanche.

L'aventure de Patrice Evra à l'Olympique de Marseille connaît des ratés. L'ancien joueur de Monaco et de Manchester United, arrivé cet hiver en provenance de la Juventus, a quelques pépins physiques. Début février, il avait déjà dû s'éloigner des terrains pendant deux semaines en raison d'une élongation aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. L'international français va, cette fois, être indisponible plus longtemps vraisemblablement.

"J'en prends l'entière responsabilité"

Titulaire hier, dimanche 26 février, lors du sommet contre Paris, Patrice Evra a été remplacé par Henri Bédimo au bout de 45 minutes. Auparavant, le latéral gauche avait pris l'eau comme l'ensemble de l'équipe marseillaise, humiliée au Vélodrome dans ce Classique (1-5). Après le coup de sifflet final, Evra a confirmé les dires de son coach Rudi Garcia qui avait déclaré, en début de seconde période, qu'il avait procédé à ce remplacement car son joueur était "un peu en délicatesse".

En fait, Patrice Evra se ressentait déjà de sa cuisse avant le coup d'envoi. "J'ai tenté un peu l'impossible mais j'en prends l'entière responsabilité", a-t-il déclare face aux caméras, avant d'ajouter : "J'ai essayé de tenir 45 minutes, mais ce n'était vraiment pas facile. Il faut vraiment qu'on me coupe une jambe pour que je ne fasse pas un match. Je suis quelqu'un de très têtu, mais je n'ai pas aggravé la chose, c'est le principal".

Son remplaçant Bedimo est rétabli

La blessure n'a pas été accentuée mais on ne reverra pas tout de suite le défenseur sur un terrain de Ligue 1. "C'est clair que pendant un moment, je ne vais pas être disponible. Combien de temps ? Peut-être un mois", a-t-il confié. Un coup dur pour l'OM et son entraîneur, qui avait fait de l'ex-Turinois un élément de base et d'expérience pour la fin de saison.

Au moins, Marseille ne se retrouve pas complétement dépourvu. Certes, Evra est sur le flanc, mais Henri Bedimo est de nouveau opérationnel. Gêné par plusieurs blessures dont une sérieuse au genou gauche, le Camerounais avait disparu de la circulation entre la mi-novembre et le début du mois de février. Face à Paris, il a disputé ses premières minutes de jeu en 2017. Il n'avait plus foulé les terrains du championnat de France depuis la 12e journée et une défaite à Montpellier (3-1) le 4 novembre dernier. Bedimo devrait se voir offrir du temps de jeu dans les jours qui viennent.