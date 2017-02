Qui sont les meilleurs joueurs de moins de 20 ans ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

De plus en plus les clubs cherchent à recruter très jeunes les footballeurs, si bien que dans beaucoup d’équipes, des joueurs de 20 ans ou moins s’imposent déjà. Nos confrères italiens de la Gazzetta ont listés les 30 meilleurs jeunes joueurs évoluant en Europe. Et la formation française y est très bien représentée.



Retour sur les premiers pas d'Ousmane Dembélé en Bundesliga :





Ousmane Dembélé, le meilleur jeune

Parmi les joueurs évoqués par le quotidien italien, le joueur du Borussia Dortmund formé à Rennes, Ousmane Dembélé, est celui qui serait le plus talentueux. Les journalistes le placent en tête des meilleurs footballeurs de moins de 20 ans. L’international tricolore devance le gardien de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma, âgé de 18 ans et le Portugais du Bayern Munich, Renato Sanches, 19 ans, champion d’Europe lors de l’Euro 2016 et sacré meilleur jeune lors de la compétition.

Dans le onze type dressé par la Gazzetta, en plus de ces trois joueurs, on retrouve le Niçois Malang Sarr et le Toulousain Issa Diop. Aux côtés de ces pensionnaires de Ligue 1, la Premier League est bien représentée avec le Mancunien Marcus Rashford et le Citizen Gabriel Jesus. Dortmund compte un second représentant avec Christian Pulisic, et Benjamin Henrichs du Bayer Leverkusen, Amadou Diawara de Naples et Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad complètent cette hypothétique et très belle équipe.













La formation française à l’honneur

Dans la suite du classement établi par la Gazzetta, derrière les trois meilleurs joueurs cités plus haut, Rashford et Mbappé sont les quatrième et cinquième meilleurs jeunes selon eux. La présence de deux tricolores dans leur top 5 est loin d’être une anomalie, puisqu’en plus de Diop et Sarr, Jean-Kévin Augustin (PSG), Théo Hernandez (Alaves), Jérémie Boga (Grenade), et le gardien Alban Lafont (Tououse) figurent parmi les 30 jeunes de moins de 20 ans à suivre. Au total ce sont donc 8 joueurs tricolores présents dans ce classement, ce qui fait de la France le pays le mieux représenté. A noter aussi la présence du « futur Zlatan », le jeune Alexander Isak, qui à 17 ans, vient de s’engager avec Dortmund.