Menacé de mort, Grégory Sertic pourrait renoncer à rejoindre Marseille

L’arrivée du bordelais Grégory Sertic sur la Canebière, pourtant annoncée imminente ces derniers jours, pourrait finalement avoir pris du plomb dans l’aile. Si la fermeté des dirigeants bordelais face à leurs offres aurait refroidi les dirigeants phocéens, le joueur aurait également été échaudé ces dernières heures.



Débaucher le capitaine girondin de 27 ans dans les dernières heures du mercato avait tout de la bonne affaire pour Marseille qui est très intéressé par le profil polyvalent du joueur formé en Gironde. Alors que le club avait trouvé un accord avec les représentants du joueur, l’affaire a pris une toute autre tournure avec l’intervention d’événements extérieurs imprévus.



En effet, ce potentiel départ ne plaît pas à tout le monde du côté du port de la lune et certains « supporters » girondins l’ont fait savoir. Excédés à l’idée de voir leur capitaine rejoindre le rival de toujours, ces derniers ont ainsi fait parvenir au domicile du joueur un paquet contenant des menaces de mort. Un avertissement pris très au sérieux par les forces de l’ordre qui ont mis la résidence du joueur et le centre d’entraînement du Haillan sous protection policière.



Des menaces qui s’ajoutent à un déchaînement de haine sur les réseaux sociaux. Pris à parti par de nombreux supporters, la compagne du joueur a ainsi dû fermer son compte Twitter. A noter que les critiques viennent des deux côtés puisque certains marseillais ne verraient pas non plus d’un bon œil la signature de Sertic. En effet, parisien d’origine, le joueur avait eu des mots très durs envers l’OM par le passé, notamment avant la finale de la Coupe de la Ligue qui avait opposés les deux clubs en 2010 :



"J'ai envie de battre Marseille. D'abord parce que je viens de Paris et que ça me ferait plaisir, ensuite parce que c'est un gros match. Les Marseillais, on les entend beaucoup parler, et ce sera bien de mettre les choses au clair". Grégory Sertic