Mercato : El Ghazi, Lille plutôt que Marseille

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Au coeur d'un imbroglio tout au long de la journée de ce samedi, le Néerlandais El Ghazi va bien rejoindre le Losc comme initialement envisagé et non l'OM.



Lo Celso : "Je rêve de réussir au PSG"

El Ghazi ira bien à Lille



Ce matin, le quotidien transalpin, la Gazzetta annonçait qu'Anwar El Ghazi allait signer à l'OM et non au Losc comme le laissait penser la tendance de ces deniers jours. Un transfert chiffré à sept millions d'euros pour obtenir les services de l'ailier droit de 21 ans de l'Ajax Amsterdam. Mais selon les toutes dernières informations de la radio RMC, l’international néerlandais devrait finalement s’engager avec le club du Nord pour le même montant de 7 M€ déboursé par les Marseillais. Sauf retournement de situation, il va s’engager pour quatre ans et demi avec le club nordiste, racheté par Gérard Lopez.

Lille lorgne aussi sur un défenseur



Avec le départ de Renato Civelli, le LOSC se cherchait un nouveau défenseur. Les nouveaux dirigeants nordistes n'auraient pas perdu de temps, la presse paraguayenne annonçant un intérêt certain du club lillois envers Junior Alonso, qui évolue actuellement à Cerro Porteño. Les choses seraient même bien engagées entre les deux parties, le défenseur pouvant s’engager dès ce mardi pour un contrat longue durée. Le transfert tournerait autour des 3,5 M d'euros.

West Ham «ne vendra pas Payet»

West Ham «ne vendra pas Dimitri (Payet) lors du mercato de janvier», a encore assuré ce samedi David Sullivan, l'un des propriétaires du club londonien, malgré le refus du milieu offensif français de jouer à nouveau pour les «Hammers». «La position du comité directeur est que nous ne voulons pas vendre Dimitri. Financièrement, nous n'avons pas besoin de vendre Dimitri et nous ne vendrons pas Dimitri lors du mercato de janvier», a écrit M. Sullivan dans le programme du match contre Crystal Palace. «Tout ce que nous demandons maintenant, c'est qu'il montre autant d'engagement pour honorer son contrat à West Ham que ce que les fans et le club lui ont montré»

Diego Costa rassure les les Blues



L'homme fort du début de saison réussi de Chelsea (14 buts et 5 passes décisives) a mis fin (pour un temps?) aux rumeurs l'envoyant en Chine pour un salaire qui en vaudrait la chandelle (on parle de 34 millions d'euros/an) et rassuré tous les fans des Blues. C'est par une photo sur instagram, mise en ligne cette nuit, que l'international espagnol a marqué son attachement au club londonien.