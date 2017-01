Mercato : Cavani veut prolonger, Tolisso toujours dans le viseur de la Juve

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Cavani qui se sent bien au PSG, la Juventus qui fait les yeux doux à Tolisso ou encore Sakho utilisé comme monnaie d'échange par Liverpoool. Découvrez les dernières infos mercato de ce dimanche 15 janvier !

La piste Morgan Sanson se réchauffe pour l'Olympique de Marseille alors que celle menant à Dimitri Payet continue de se tendre. Le mercato bat son plein !



Payet/West Ham : Le bras de fer

Cavani va prolonger au PSG



Alors que son club lui recherche activement une doublure, Edinson Cavani s'apprête à prolonger son aventure dans la capitale. L'attaquant uruguyen, sous contrat jusqu'en 2018, a confirmé au micro de Téléfoot qu'il souhaiter rester plus longtemps dans la capitale. Cavani, 18 buts en Ligue cette saison, pourrait prolonger son bail de deux ans, jusqu'en 2020 avec un salaire annuel qui avoisinerait la coquette somme de 12 millions d'euros.

Nouvelle offensive de la Juve pour Tolisso?



Après avoir déjà tenté le coup, sans succès, la Juventus de Turin pourrait sonder une deuxième fois l'Olympique Lyonnais à propos de son milieu de terrain Corentin Tolisso. D'après Tuttosport, la Vieille Dame s'apprêterait à formuler une nouvelle offre pour le jeune Lyonnais, supérieure aux 30 millions refusés par l'OL il y a quelques jours.

Morgan Sanson tout prêt de Marseille

Le milieu international espoir français de 22 ans pourrait le premier d'entre eux à arriver à la Commanderie. Le prix du joueur formé au Mans est fixé à 12 millions d'euros par le président montpelliérain Louis Nicollin. Une somme que les dirigeants marseillais sont en capacité d'aligner. Morgan Sanson est plus qu'intéressé à l'idée de rejoindre la cité phocéenne.

Reprise des discussions pour Payet ?

D’après Sky Sports, les discussions entre Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, et West Ham, à propos du retour de Dimitri Payet sur la Canebière, vont reprendre de plus belle ce lundi. Selon le média britannique, le club phocéen serait seul sur le coup et son homologue londonien exigerait au moins 34 millions d’euros.

Sakho lâché à Southampton pour avoir Fonte ?



Jose Fonte va-t-il rejoindre Adam Lallana, Nathaniel Clyne, Sadio Mane et Dejan Lovren dans le clan des anciens Saints à Liverpool ? Jürgen Klopp est très motivé à l’idée de renforcer sa défense avec l’international portugais de 33 ans, d’après le Mirror. L’ancien joueur de Crystal Palace a refusé de prolonger son contrat qui expire dans un an et demi. Pour l’obtenir dès cet hiver, les Reds envisageraient d’ajouter Mamadou Sakho dans la transaction.

Deux internationaux allemands au Bayern cet été



Le mercato estival du Bayern Munich est déjà lancé. Le défenseur central Niklas Süle (21 ans) et le milieu de terrain Sebastian Rudy (26 ans), quitteront Hoffenheim pour le Bayern Munich cet été. Le premier compte une sélection avec l’Allemagne, le second douze.