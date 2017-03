Mercato : Zouma et Sarr sur les tablettes du PSG ?

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Après la déroute du Camp Nou, les rumeurs s'emballent autour du PSG. Ces dernières heures, ce sont les défenseurs français Zouma (Chelsea) et Sarr (Nice) qui ont été annoncés dans le viseur du club parisien. Chez l'autre humilié de la semaine, Arsenal, c'est Alexis Sanchez qui fait parler de lui...

De Paris à Londres, les éliminations de la Logue des Champions ne sera pas sans conséquence. Découvrez toutes les informations mercato de ce dimanche 12 mars.

Zouma a le profil pour le PSG...



D’après les informations du site Calciomercato.com, Patrick Kluivert, le directeur du football du Paris Saint-Germain, apprécierait le profil de Kurt Zouma (22 ans, deux sélections avec l’équipe de France, sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2019), actuellement à Chelsea, davantage sur le banc que sur la pelouse. Depuis l’élimination du Paris Saint-Germain, Thiago Silva est au centre de tous les débats. A 33 ans, les dirigeants du club de la Capitale pourrait décider de se séparer de l’une des têtes d’affiche du projet « Dream Bigger » pour partir sur de nouvelles bases. Et recruter Kurt Zouma c’est miser sur la carte jeune et le « Made in France ». Une bonne chose pour le PSG qui permettrait au joueur de Chelsea, remis de sa rupture des ligaments croisés du genou droit, de retrouver du temps de jeu.



...Sarr également



Véritable révélation niçoise de la saison sous les ordres de Lucien Favre, Malang Sarr est suivi par nombre de clubs européens et devrait rejoindre une écurie plus huppée dès l’ouverture du prochain mercato estival. A 18 ans, il a disputé 23 rencontres de Ligue 1.

Alexis Sanchez lasse ses coéquipiers



À Londres, le cas Alexis Sanchez divise les supporters d'Arsenal, les joueurs et aussi les dirigeants. Désireux de claquer la porte de l'Emirates Stadium à la fin de la saison, l'international chilien agace, en interne, comme le fait savoir le Daily Mirror. En fin de contrat dans un an, le Chilien serait mis de côté par ses partenaires, en raison de son manque d'investissement, de ses envies de départ et aussi de sa mauvaise humeur. Le quotidien britannique dévoile même que l'attaquant écourte lui-même ses séances d'entraînement.