Mercato - Avec 80 millions d'euros sur la table, la Juventus veut arracher Verratti à Paris

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le PSG va devoir être solide avec le dossier Marco Verratti. Selon les informations du Corriere dello Sport, la Juventus Turin va s'activer comme jamais pour attirer l'international italien dans ses rangs. Le périodique italien évoque une possible offre de 80 millions d'euros pour arracher le joueur au Paris Saint-Germain.

L'information fait suite au dévoilement d'un plan d'attaque mis en place par Giuseppe Marotta, le directeur sportif de la Juventus. Ce dernier souhaite réaliser un gros transfert lors du mercato estival 2017, histoire de suivre les pas de celui de 2016. La priorité sera cette fois de trouver un joueur majeur pour l'entrejeu. Cela tombe bien : la Juve a l'argent et la place dans son effectif depuis la vente de Paul Pogba à Manchester United l'été dernier.

La Juve cherche un "Higuain du milieu de terrain"

"Le mois de janvier permet aussi de préparer le futur, notamment sur des joueurs qui ne sont pas transférables", a indiqué Marotta dans des propos relayés par le Corriere. "Au milieu de terrain, on peut toujours trouver un jeune joueur. Mais pour la saison prochaine, on va chercher un profil de très haut niveau. (il aurait souri à l'évocation d'un "Higuain du milieu de terrain." )

La Juve va en tous cas devoir se heurter à l'obstacle PSG, qui tient plus jamais à sa perle dont il a encore renouvelé le contrat au mois d'août 2016. Les deux clubs seraient en mauvais termes après la tentative ratée des Turinois de récupérer Adrien Rabiot et Jean-Kévin Augustin, dans la foulée du transfert de Kingsley Coman à l'été 2014. Le deal loupé concernant Blaise Matuidi, survenu l'été dernier, est également passé par-là.

Le PSG et la Juve : c'est la Guerre Froide

Pour le PSG, il faudra contrer le début de campagne de "fin de parcours à Paris" orchestré depuis de nombreuses semaines par l'agent du joueur, Donato Di Campli.

"Marco est très bien à Paris, mais sa carrière ne pourra pas se résumer au championnat de France. On aimerait gagner avec le PSG, mais si c'est cela n'est pas réalisable on trouvera une solution", expliquait-il dans un entretien donné à Sportmediaset. "L'Inter ou la Juventus ? Ce sont de grandes équipes. Le problème c'est que le PSG est un club très puissant et prestigieux."