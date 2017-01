Mercato : Emery souhaite Guedes, Jese vers la Premier League, l’OM sur un Japonais, un ancien du Barça au Milan

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Paris a trouvé son attaquant, Jese a des prétendants en Angleterre, et l’OM recherche son latéral gauche… Voici les dernières infos Mercato pour être au point ce mardi 24 janvier !

La dernière semaine du Mercato s'annonce chargée avec le PSG, et l'OM qui cherchent à se renforcer alors qu'à l'étranger Manchester United va devoir faire face à Chelsea pour s'octroyer les services d'un talentueux défenseur, alors que le FC Barcelone se renseigne sur un Red de Liverpool...

En cas d'arrivée au PSG, Gonçalo Guedes retrouvera Lo Celso, récemment arrivé à Paris





Le PSG a trouvé son attaquant !

Après l’échec Jesé, et Ben Arfa qui n’est pas un véritable avant-centre, le PSG a enfin sa perle rare. Gonçalo Guedes, qui jouait au Benfica va rejoindre le club de la capitale. Patrick Kluivert était à Lisbonne hier pour finaliser le contrat. Selon nos informations, l’international Portugais de 20 ans s’engagerait pour 5 ans moyennant la somme de 30 millions d’euros. Hier en conférence de presse, Unai Emery reconnaissait son intérêt pour Gonçalo Guedes.



Baromètre Téléfoot : 98% de voir Guedes porter le maillot parisien dès cet hiver.

Les deux parties sont parvenues à un accord et il ne reste que l’annonce officielle pour confirmer le transfert du joueur de Benfica vers Paris.











Jesé s’éloigne de Las Palmas mais se rapproche de l’Angleterre

A cause du salaire de l’attaquant parisien (400 000 euros mensuels) Las Palmas semble de moins en moins comme une destination possible pour Jesé. L’ancien joueur du Real Madrid est suivi en Angleterre et pourrait rejoindre Sunderland ou Middlesbrough, deux formations prêtes à s’aligner sur ses revenus, mais le joueur espère rejoindre Las Palmas, sa ville natale.



Baromètre Téléfoot : 60% de voir Jesé en Angleterre



Emery ne compte pas sur lui, et Las Palmas ne peut pas s’aligner sur le salaire du joueur. Au fur et à mesure que l’on s’approche de la fin du mercato, Jesé devrait faire moins son difficile et opter pour les équipes prêtes à lui payer son salaire… A moins qu’il ne décide de baisser ses prétentions pour évoluer en Espagne.







Bodmer quitte Nice pour Guingamp, Jean rejoint Toulouse

L’ancien lyonnais Matthieu Bodmer quitte les Aiglons niçois pour rejoindre l’En Avant Guigamp jusqu’à la fin de la saison. Agé de 34 ans, le milieu de terrain, capable d’évoluer en défense, va évoluer dans son 7ème club de l’élite. Cette saison il n’a disputé que 7 matches avec l’OGC Nice. Corentin Jean n’a pas beaucoup joué non cette saison avec Monaco (deux apparitions), et il va être prêté à Toulouse pour six mois.















L’OM vise un joueur de l’Inter

L’une des priorités de Garcia se situe en défense pour ce Mercato. L’Intériste Yuto Nagamoto, très peu utilisé par les Nerrazzurri, intéresserait l’ancien entraineur de l’As Rome. Arrière gauche de formation, il peut jouer à droite également. A Marseille il y retrouverait son compatriote le Japonais Hiroki Sakai.



Baromètre Téléfoot : 45% de chances Nagamoto à Marseille.

Même s’il y retrouverait un compatriote, la rumeur Nagamoto existe depuis plus d’un an et demi sans avoir jamais été concrétisée. La Sampdoria est aussi sur les rangs, et il n’est pas impossible qu’il veuille malgré tout rester en Serie A.



Lyon tient à Tolisso

Selon Calciomercato.it et Tuttosport, la Juventus de Turin aurait tenté de recruter Corentin Tolisso pour 35 millions d’euros plus bonus. Jean-Michel Aulas s’y serait opposé, mais les médias italiens croient savoir que la Vieille Dame repassera à l’action cet été. Rabiot, Lacazette et Bakayoko seraient aussi dans le viseur des Champions d'Italie selon Tuttosport.







Lutte entre Manchester et Chelsea sur Lindelöf

Victor Lindelöf, le défenseur suédois de 22 ans, cible de Manchester United, intéresse aussi les Blues de Chelsea selon le Daily Mirror. Dans les petits papiers de Mourinho depuis plusieurs semaines, le joueur de Benfica pourrait préférer le leader de Premier League aux Red Devils.



Le FC Barcelone sur Coutinho

Philippe Coutinho, l’un des meilleurs joueurs de Premier League pourrait évoluer sous le maillot de Barcelone la saison prochaine. Alors que Rakitic connaît des moments un peu compliqués, le joueur de Liverpool plait beaucoup à Luis Enrique. Selon le Daily Mirror les négociations de prolongations de son contrat ont commencé avec Liverpool, mais le Barça se tient à l’affût pour ce milieu de terrain auteur de 5 buts et 5 passes décisives cette saison.