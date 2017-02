Mercato : Agüero ne penserait qu'à rejoindre le Real Madrid

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Concurrencé par Gabriel Jesus, Sergio Agüero est donné sur le départ à Manchester City. Et selon The Sun, l’Argentin aurait fait du Real Madrid sa destination privilégiée en cas de départ l’été prochain.

Meilleur buteur de l’histoire de Manchester City, Sergio Agüero est toujours autant efficace à la pointe de l’attaque de Skyblues. Mais depuis l’arrivée de Pep Guardiola au poste d’entraîneur, le buteur est moins à son aise. Et l’arrivée récente de Gabriel Jesus a modifié la donne.

Guardiola lui préfère Jesus

Le jeune brésilien, engagé l’été dernier et arrivé dans l’effectif de City cet hiver, a poussé son aîné sur le banc des remplaçants en début d’année. Et ses débuts tonitruants ont conforté Guardiola dans son choix de faire confiance à Jesus plutôt qu’à Agüero. La blessure de l’international auriverde a néanmoins poussé l’ex-coach du Barça et du Bayern Munich à réintégrer l’Argentin dans son onze titulaire. Et ce dernier n’a pas perdu ses vieilles habitudes (Monaco peut en témoigner).

L’avenir d’Agüero a City s’inscrit tout de même en pointillés. Quel sera son statut quand Gabriel Jesus sera rétabli ? Les relations avec Pep Guardiola peuvent-elles s’améliorer ? Ce doute ambiant est de nature à renforcer les rumeurs de départ du numéro 10 des Citizens. Et d’après le tabloïd The Sun, l’Argentin n’aurait pas l’intention de goûter à nouveau au banc des remplaçants et voudrait quitter Manchester City lors du prochain mercato estival.

L’ex-chouchou de l’Atlético au Real ?

Reste à trouver un club à la mesure du talent, des ambitions et du salaire de Sergio Agüero. Et il faudrait également y mettre le prix, car même s’il n’est pas dans les petits papiers de Guardiola, l’attaquant de 28 ans a une grosse valeur marchande : The Sun parle de 60 millions d’euros. Ce club pourrait être le Real Madrid. Le quotidien britannique assure que dans l’esprit du buteur, la Maison Blanche est la destination de rêve.

Chez les Merengue, on va scruter avec attention le prochain mercato car il va y avoir du mouvement dans ses rangs. Le trident Gareth Bale-Karim Benzema-Cristiano Ronaldo étant indéboulonnable, Alvaro Morata est donné partant (Chelsea, Arsenal…), et le club de Zinedine Zidane aura besoin d’une autre pointe de premier ordre si l’Espagnol s’éclipse. Sergio Agüero serait un atout de choix, d’autant que celui-ci connaît bien la Liga pour y avoir évolué de 2006 à 2011. A l’époque, il défendait les couleurs du rival local, l’Atlético de Madrid. Parti fâché avec les supporters des Matelassiers qui n’ont pas accepté son départ pour Manchester City, Sergio Agüero ne serait pas du tout contre un retour en Espagne au Real.