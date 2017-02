Mercato : Alvès intéresse Manchester City, le PSG sur Gaya, le FC Barcelone insiste pour Lopez

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Désireux de s’offrir un futur reluisant, le FC Barcelone et le Real Madrid espéreraient recruter des jeunes pépites cet été. Quant à Dani Alvès, il pourrait retrouver un certain Pep Guardiola.

Alvès voulait le Barça, il pourrait avoir City

Arrivé à la Juventus Turin cet été, Dani Alvès ne se serait pas acclimaté à son nouveau club selon le Mundo Deportivo. Lors du mercato hivernal, le Brésilien aurait alors soumis l’idée de retourner au FC Barcelone, mais son ex-club aurait refusé. Un départ qui pourrait n’être que partie remise à en croire le Daily Mail. Manchester City, via son entraîneur, Pep Guardiola, et son directeur sportif, Txiki Beguirisitain, aurait déjà noué des contacts avec le latéral droit en vue d’un éventuel transfert l’été prochain. Le transfert aurait même pu être bouclé cet hiver, mais sa blessure au péroné aurait retardé l’opération.

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Dani Alvès à Manchester City

Si la Juventus ne compte plus sur Dani Alvès, alors elle décidera de s’en séparer. Manchester City, où il connait parfaitement Pep Guardiola, pourrait être un point de chute intéressant.

Gaya vers le PSG ?

Cette saison, le Paris Saint-Germain n’est pas totalement satisfait de ses défenseurs latéraux gauches. Maxwell est vieillissant tandis Kurzawa ne se montre toujours pas au niveau espéré. Les dirigeants du club francilien seraient ainsi à la recherche d’un nouveau latéral. A en croire RadioEsport Valencia, le PSG pisterait José Gaya, le joueur de Valence. Un émissaire aurait même supervisé l’Espagnol à l’occasion du match entre Valence et le Real Madrid.

Baromètre Téléfoot : 60% de chances de voir Gaya au PSG

Gaya est l’une des révélations de la Liga cette saison. Les prétendants risquent d’être nombreux cet été. Le PSG a raison de se positionner sur le joueur dès maintenant.

Le Real Madrid et le FC Barcelone prospectent en France

Alors qu’il vient tout juste de prolonger à l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez serait très courtisé par le FC Barcelone à en croire Mundo Deportivo. Les dirigeants catalans seraient à la recherche de joueurs capables de prendre la succession d’Andres Iniesta dans quelques années et l’auraient inclus dans leur shopping-list. Lors de sa prolongation, le milieu de terrain avait évoqué ces rumeurs : « Quand on a mon âge et qu’on a des sollicitations externes, surtout venant de ces clubs-là, c’est dur de ne pas s’enflammer, je me dis que je suis jeune et que j’ai le temps de voir tout ça. » Steven N’Zonzi et Corentin Tolisso seraient également dans le viseur des Blaugrana.





De son côté, le Real Madrid pisterait également en Ligue 1. Selon Marca, la Maison Blanche aurait envoyé plusieurs émissaires à l’Etihad Stadium lors du match de Ligue des Champions entre Manchester City et l’AS Monaco pour superviser Bernardo Silva. Les Merengue aimeraient particulièrement son profil.

Baromètre Téléfoot : 0% de chances de voir Lopez au Barça, 60% pour Bernardo Silva au Real

Maxime Lopez vient tout juste de prolonger avec l’OM et doit encore largement s’aguerrir avant de rejoindre un club comme le FC Barcelone. De son côté, Bernardo Silva est courtisé par les plus prestigieux clubs européens. Cet été, s’il décide de quitter Monaco, il aura l’embarras du choix.