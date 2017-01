Mercato : Arsenal veut Andrea Belotti mais attendra l’été prochain

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Selon les informations récoltées par le Sun, Arsenal devrait s’offrir Andrea Belotti, le super attaquant du Torino. Mais les dirigeants londoniens vont attendre l’été prochain au vu du prix réclamé par le club italien.





60 millions d’euros

« Arsenal a une option sur Belotti du Torino, et il est disponible pour 60 millions d’euros. C’est le prix pour l’acheter avant qu’une autre équipe ne se positionne, mais Arsenal ne veut pas payer ça maintenant. Ils vont attendre de voir ce qui se passe cette saison et réfléchir à avancer sur le dossier lors du mercato d’été. » avance une source italienne du Sun. En somme, Arsenal est en position attentiste sur Andrea Belotti et ne veut pas payer une telle somme maintenant, une volonté appuyée par le retour de Danny Welbeck et les excellentes performances actuelles d’Olivier Giroud.





Wenger garde un œil sur lui

Arsène Wenger sait qu’il aura bientôt un problème avec ses attaquants : Olivier Giroud approche les 31 ans et Alexis Sanchez est dans une situation contractuelle incertaine (il est engagé jusque 2018 avec zéro renouvellement à l’horizon). Voilà pourquoi il garde un œil sur Andrea Belotti, sachant qu’il est au courant que l’Italien est et sera pisté par d’autres clubs. Chelsea et Manchester United seraient déjà sur les rangs, tout comme le Real Madrid et le FC Barcelone. Pour le moment, Arsenal a une sacrée avance sur les autres.





Deuxième meilleur buteur de son championnat

Et on comprend aisément pourquoi Arsène Wenger veut Andrea Belotti, âgé de 23 ans. Ce dernier a déjà marqué 13 buts cette saison en championnat (en 16 matches), ce qui le place en deuxième position au classement des buteurs derrière Icardi. Cela veut dire qu’il sera peut-être le meilleur buteur de la saison, soit une performance individuelle qui ne manquera pas d’attirer les prétendants. À lui de confirmer en deuxième partie d’exercice dans une équipe loin des projecteurs.