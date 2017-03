Mercato - Arsenal / Wenger : "Mbappé me rappelle Thierry Henry"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Kylian Mbappé plaît de plus en plus. Très en vue depuis plusieurs semaines, après son début d'année 2017 canon magnifié par sa prestation sur la pelouse de Manchester City en huitième de finale aller de Ligue des champions (défaite 5-3 de l'ASM), l'attaquant monégasque a déjà mis plusieurs grands clubs européens au travail.

Parmi les personnes impressionnées, on retrouve un certain Arsène Wenger. Passé en conférence de presse jeudi matin, le manager d'Arsenal n'a pas manqué de faire l'éloge du jeune attaquant de l'ASM, qu'il a comparé à une ancienne gloire du club au canon. Le technicien français a même reconnu avoir approché l'attaquant l'été dernier (A lire sur Metro UK).

"Je l’ai approché l’année dernière car je pensais qu’il avait un futur exceptionnel devant lui." Mbappé me rappelle un peu un jeune Thierry Henry avec le même regard malin, les mêmes qualités d'intelligence dans les déplacements et de félinité dans la finition", a précisé l’Alsacien. "Je pense que c'est un talent exceptionnel qui est promis à un super avenir. Tous ces jeunes sont très tôt sous les convoitises des grands clubs. Tout le monde déjà ne parle que de lui et j'espère que ça ne va pas l'handicaper dans son futur."

Mbappé : "La comparaison avec Henry ? C'est à moi d'écrire mon histoire"





Toujours à prendre avec des pincettes, les comparaisons avec les anciens joueurs sont toujours à contextualiser. En décembre dernier, Mbappé avait évoqué avec Téléfoot cette comparaison naissante avec Henry, également passé par l’ASM au début de sa carrière (1994-1999).

"C'est toujours flatteur d'être comparé à des grands joueurs mais chaque joueur doit écrire sa propre histoire. Thierry Henry a écrit la sienne, à moi d'écrire la mienne. J'espère qu'elle sera plus belle que la sienne, ou aussi belle. J'espère avant tout qu'elle sera différente."





