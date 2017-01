Mercato - Pour attirer Griezmann, Manchester United est prêt à lui offrir le même salaire que Pogba

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

La guerre pour Antoine Griezmann a débuté. Selon les informations du Sun, Manchester United serait disposé à toutes les folies pour recruter le joueur de l'Atlético de Madrid. Le profil de l'ancien de la Real Sociedad plairait de plus en plus à José Mourinho, le manager des Red Devils.

United veut aligner 100 millions d'euros

Le quotidien anglais dévoile que le club anglais pourrait offrir le même salaire que touche actuellement Paul Pogba - devenu le joueur de football le plus cher de l'histoire l'été dernier suite à son transfert en provenance de la Juventus Turinpour 106 millions d'euros (plus bonus) - soit environ 257 000 euros par mois, plus bonus.

Restera à savoir si Manchester United pourra réellement négocier avec l'Atlético de Madrid, où il est jugé comme intransférable. Officiellement pas vendeur, le club madrilène aurait donné sa fin de non recevoir à United qui devrait s'en remettre à la clause de départ du joueur - estimée à environ 100 millions d'euros - pour espérer le recruter. Très intéressé par un challenge en Premier League, comme il l'avait révélé à Téléfoot au mois de novembre dernier, Griezmann pourrait bien se laisse séduire par le challenge United.













La saison 2016/2017 d'Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

22 rencontres : 15 en Liga, 6 en Ligue des champions, 1 en Copa el Rey

10 buts marqués : 6 en Liga, 3 en Ligue des champions, 1 en Copa del Rey

6 passes décisives : 4 en Liga, 2 en Ligue des champions