Mercato : Augustin sur le départ, l’OM vise Maouassa, Odegaard à Heerenven, Manchester United pense à Manolas

Dix jours après son ouverture, le mercato demeure calme. Toujours autant de rumeurs, toujours aussi peu d’officialisations. Et comme bien souvent, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille noircissent les gazettes.

Augustin sur le départ ?

Officiellement, il n’y a que deux attaquants de pointe de métier au PSG : Edinson Cavani et Jean-Kévin Augustin. Mais en l’absence de l’Uruguayen, le Français n’a pas toujours sa chance. Il n’a d’ailleurs été titularisé qu’une seule fois cette saison en Ligue 1 pour 190 minutes de jeu au total. Sur son compte Instagram, l’attaquant a dévoilé sa frustration : « Quand on met les gens de côté, forcément ils s'éloignent. » Faut-il y voir un signe de départ ? Quoi qu’il en soit, le joueur a tenu à relativiser ses propos : « Il ne faut pas mal interpréter une citation qui parle juste du constat que je suis éloigné de l’équipe première en retrouvant la CFA. Mon respect pour le club reste intact. [...] Et désolé si on s’est mal compris. »





Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Augustin quitter le PSG cet hiver

Dans l’esprit d’Unai Emery, Jean-Kévin Augustin n’a pas l’aura pour faire office de doublure d’Edinson Cavani. Les dirigeants du club cherchent d’ailleurs un attaquant. En cas de renfort, Augustin sera sûrement amené à faire ses valises, en prêt probablement.





L’OM pense à Maouassa et voit Sanson s’éloigner

En quête de renforts, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes ces derniers jours sans forcément les concrétiser. Selon L’Equipe, les dirigeants phocéens lorgneraient actuellement sur Faitout Maouassa, le latéral gauche de Nancy. Les Marseillais l’auraient supervisé à plusieurs reprises et Andoni Zubizarreta apprécierait le profil du joueur de 19 ans. Le FC Séville aurait également des vues sur Maouassa.

Baromètre Téléfoot : 40% de chances de voir Maouassa rejoindre l’OM cet hiver

Faitout Maouassa n’entre pas vraiment dans le projet « OM Champions Project » de Franck McCourt. C’est plutôt un joueur d’avenir, un pari à prendre. Si Marseille est décidé à le recruter cet hiver, le joueur a toutes ses chances d’être libéré par Nancy.

Désireux de recruter Morgan Sanson cet hiver, les dirigeants de l’OM vont devoir changer leurs plans. Après avoir un temps voulu vendre son joueur cet hiver, le président du MHSC, Louis Nicollin, a quelque peu fait machine arrière au micro de France Bleu Hérault : « Morgan Sanson est à Montpellier et restera à Montpellier. Et au mois de juin on verra. Moi ce que je souhaiterais, c'est le transférer dès maintenant et qu'on nous le laisse en prêt pendant six mois, pour arranger nos affaires financières parce qu'on est très, très mal, mais si ça ne se fait pas on verra bien. »

Baromètre Téléfoot : 15% de chances de voir Sanson à l’OM cet hiver

Plusieurs clubs sont intéressés par Morgan Sanson et Montpellier privilégiera certainement le plus généreux. Le dossier s’annonce très compliqué pour Marseille.

Odegaard s’envole aux Pays-Bas

Trop tendre pour intégrer l’équipe première du Real Madrid, Martin Odegaard avait été mis de côté par Zinédine Zidane cette saison. Pour engranger du temps de jeu, le jeune norvégien s’est engagé en prêt à Heerenven.









Manolas vers Manchester United ?

Sixième de Premier League, Manchester United a encaissé 19 buts cette saison, soit cinq de plus que Tottenham par exemple. Les Red Devils chercheraient donc à renforcer leur arrière-garde. Selon le Sun, José Mourinho et consorts seraient disposés à offrir 55 millions d’euros à l’AS Roma pour recruter Kostas Manolas. Pour son défenseur grec, la Louve réclamerait 60 millions d’euros.

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Manolas à Manchester United

A ce prix-là, l’AS Roma aurait tort de retenir son joueur.

Un échange Llorente-Batshuayi à Chelsea ?

A Chelsea, Michy Batshuayi n’a jamais vraiment eu sa chance. Malgré ses cinq buts en un temps de jeu très réduit, il ne bénéficierait pas de la confiance d’Antonio Conte, qui serait à la recherche d’un nouvel attaquant. Selon Sky Sports, les Blues souhaiteraient obtenir Fernando Llorente et seraient prêts à l’échanger contre l’ancien joueur de l’OM. A Swansea, le Belge augmenterait son temps de jeu.

Baromètre Téléfoot : 10% de chances de voir cet échange se réaliser

Antonio Conte connait parfaitement Llorente pour l’avoir entraîné à la Juventus et l’Espagnol pourrait rendre de fiers services aux Blues. L’opération pourrait ainsi convenir à tout le monde, eu égard du temps de jeu de Michy Batshuayi à Londres. Elle parait tout de même très compliquée à mettre en place : Michy Batshuayi pourrait bouger cet hiver, mais pas dans le cadre d'un tel échange, d'autant que West Ham le suivrait toujours avec assiduité.