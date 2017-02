Mercato : Benzema évoqué à l’AC Milan, Bakayoko intéressé par le PSG, Kroos dans le viseur de Manchester United

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Benzema pisté par l’AC Milan, Kroos dans le viseur de Manchester United, Brandt dans les petits papiers de la Maison Blanche, Bakayoko évoque le PSG… Découvrez toutes les rumeurs et informations mercato de ce mardi 21 février.

L’été promet d’être agité au Real Madrid. Du bouleversement pourrait avoir lieu au milieu de terrain et en attaque. En Ligue 1, Tiémoué Bakayoko agitera le marché des transferts.

Bakayoko évoque le PSG

Véritable révélation de la saison à l’AS Monaco, Tiémoué Bakayoko n’en finit plus d’attiser les convoitises. Courtisé par Manchester United, qui en aurait fait sa priorité pour renforcer son milieu de terrain, le milieu de terrain pourrait finalement revêtir la tunique du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le joueur, né à Paris et passé par plusieurs clubs franciliens, s’est confié dans les colonnes du Parisien : « Je suis né et j’ai vécu toute ma jeunesse à Paris. Si l’opportunité se présente, je ne refuserais pas de signer au PSG. Mais je suis très heureux à Monaco. » Il a également ajouté qu’il voulait « signer dans un grand club. »

Baromètre Téléfoot : 30% de chances de voir Bakayoko au PSG

Tiémoué Bakayoko ne manquera pas de courtisans cet été. Si Manchester United en a fait sa priorité et que le PSG ne se positionne pas clairement dessus, le milieu de terrain rejoindra l’Angleterre.

Benzema vers l’AC Milan

Où jouera Karim Benzema la saison prochaine ? Difficile de l’imaginer pour l’instant. Régulièrement évoqué sur le départ, le Français aurait reçu une offre de prolongation de la part de ses dirigeants. Quoi qu’il en soit, l’AC Milan compterait profiter du flou de sa situation pour tenter de le recruter cet été selon Calciomercato. Le club rossonero, en passe d’être vendu au consortium Sino-Europe, aura les moyens pour réaliser un recrutement clinquant. Santi Cazorla et Lucas Perez sont également visés.





Baromètre Téléfoot : 10% de chances de voir Benzema au Real Madrid

Karim Benzema ne souhaite pas quitter le Real Madrid et en est toujours un élément déterminant. En cas de départ, il choisira un club qui disputera la Ligue des Champions.

Kroos out, Brandt in ?

Une autre rumeur agite actuellement le Real Madrid. Selon The Independent, Manchester United souhaiterait de nouveau passer à l’attaque cet été pour recruter Toni Kroos, après avoir échoué en 2014. La tâche s’annonce particulièrement ardue car l’Allemand a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2022.

En cas d’un départ surprise, Zinédine Zidane et consorts auraient déjà trouvé le nom de son successeur. Selon la presse espagnole, la Maison Blanche suivrait avec intérêt les prestations de Julian Brandt, milieu gauche capable d’évoluer à tous les postes offensifs du Bayer Leverkusen. A 20 ans, le joueur est déjà international allemand.

Baromètre Téléfoot : 30% de chances de voir l’un de ces transferts se réaliser

Kroos est un élément essentiel du Real Madrid et le Bayer Leverkusen a déjà repoussé plusieurs offensives du Bayern Munich pour Brandt.