Mercato : Le Borussia Dortmund sur Inaki Williams, Dybala vers le Real Madrid, Verratti veut rester au PSG

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Interdit de recruter cet hiver, le Real Madrid va pouvoir passer à l’attaque cet été et pourrait bien faire sauter la banque. De son côté, le Borussia Dortmund aurait trouvé le successeur d’Aubameyang.

Inaki Williams au Borussia Dortmund ?

Pierre-Emerick Aubameyang ne cesse de le répéter, il pourrait bien quitter le Borussia Dortmund l’été prochain. Les dirigeants du BvB ne perdraient pas de temps et seraient déjà à la recherche de son successeur. Selon Radio Marca, le club allemand serait disposé à payer les 50 millions d’euros de la clause libératoire d’Inaki Williams, l’ailier droit de l’Athletic Bilbao. Cette saison, l’Espagnol a inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives en 20 rencontres de Liga.





Baromètre Téléfoot : 60% de chances de voir Williams au Borussia Dortmund

Inaki Williams au Borussia Dortmund ? La balle est dans le camp du club allemand. Si le BvB s’aligne sur le montant de la clause libératoire du joueur, l’Athletic le laissera partir.

Dybala tout proche du Real Madrid

Tout proche de prolonger son contrat avec la Juventus Turin, Paulo Dybala pourrait tout de même changer d’air cet été. A en croire Mundo Deportivo, « tout porte à croire » que l’Argentin rejoindra le Real Madrid à l’issue de la saison. Il prendrait alors la place de Karim Benzema, annoncé sur le départ. En recrutant l’attaquant de la Vieille Dame, Florentino Pérez renouerait avec la grande tradition des recrues stars à la Maison Blanche. Depuis 2014 et l’arrivée de James Rodriguez, le Real Madrid n’a plus fait sauter la banque pour recruter un joueur d’envergure. Selon le quotidien espagnol, les Merengue auraient déjà obtenu l’accord du joueur. Alvaro Morata, ancien joueur de la Juventus, pourrait également servir de monnaie d’échange.

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Dybala au Real Madrid

La Juventus ne laissera pas partir son Argentin si facilement. Pour l’enrôler, le Real Madrid devra payer une centaine de millions d’euros. Plusieurs joueurs devront quitter la Maison Blanche pour permettre de financer le transfert.

Verratti, parti pour rester au PSG

Courtisé par les plus grands clubs européens et arrivé à la croisée des chemins, Marco Verratti pourrait finalement rester au Paris Saint-Germain cet été. Son agent, Donato Di Campli, l’a expliqué au micro de Premium Sport : « Combien il coûte ? Pas évident… Je dirais beaucoup de lingots d’or. Beaucoup et encore ça ne serait pas assez. Je pense qu’il n’a pas de prix car le PSG ne veut pas le vendre. Marco est sous contrat jusqu’en 2021 et veut respecter son engagement, remporter la Ligue des Champions. »

Baromètre Téléfoot : 95% de chances de voir Verratti rester au PSG

La donne est claire. Paris veut garder Verratti et Verratti veut rester à Paris.

Ibrahimovic à Naples ?

Arrivé à Manchester United l’été dernier, Zlatan Ibrahimovic impressionne. En 22 rencontres de Premier League, le Suédois a fait trembler les filets 14 fois. Conquis, ses dirigeants aimeraient prolonger son contrat d’une année, jusqu’en 2018. Son agent, Mino Raiola, lui a pourtant ouvert la porte à un départ cet été : « Ibrahimovic a toujours été amoureux de Naples et de la passion des Napolitains. J’ai toujours dit ça car il a grandi dans une famille similaire aux Napolitains. Je sais que le président de Naples le connait et avec Zlatan tu ne sais jamais ce qui peut se passer. »

Baromètre Téléfoot : 10% de chances de voir Ibrahimovic à Naples

Zlatan Ibrahimovic ne serait pas contre un transfert à Naples. Mais entrerait-il vraiment dans le plan des Partenopei qui ont déjà Milik et qui viennent de recruter Pavoletti ? Sûrement pas.