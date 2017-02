Mercato : Cavani n’a pas encore prolongé, Sissoko vers l’AC Milan, Chelsea sur Bernardo Silva, le Real Madrid surveille Belotti

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

L’été sera agité sur le marché des transferts. Le Real Madrid surveille Belotti et Otamendi tandis que Chelsea pourrait faire sauter la banque pour Bernardo Silva. De son côté, Moussa Sissoko devrait changer d’air.

Cavani tarde à prolonger, le Real Madrid sur Otamendi et Belotti, Sissoko vers Milan, Chelsea piste Bernardo Silva… Découvrez toutes les rumeurs et informations mercato de ce lundi 20 février.

Cavani tarde à prolonger

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2018, Edinson Cavani avait confié dans Téléfoot qu’il était en très bonne voie pour prolonger son bail. Problème, quelques semaines plus tard, rien n’a encore été officialisé. Le Parisien fait la lumière sur ce dossier. Selon le quotidien, il existerait plusieurs points de discorde entre le club et l’entourage de l’Uruguayen. Le clan Cavani n’accepterait pas certaines clauses, notamment au niveau des conditions d’obtention d’un bonus lié au nouveau contrat. Malgré tout, le PSG et Cavani seraient proches de trouver un accord pour un contrat jusqu’en 2020.





Baromètre Téléfoot : 95% de chances de voir Cavani prolonger au PSG

Edinson Cavani est l’atout numéro un du PSG cette saison. Sa prolongation n’est plus qu’une question de jour. Paris ne peut pas s’en passer.

Sissoko, direction Milan ?

Depuis son arrivée à Tottenham cet été, Moussa Sissoko n’a pas franchement convaincu. Le Français n’a été titularisé qu’à six reprises en Premier League pour 620 minutes de jeu au total. Pas franchement dans les plans de Mauricio Pochettino, le milieu droit pourrait changer d’air cet été. Le Sun explique qu’il pourrait trouver un point de chute à l’AC Milan la saison prochaine.

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Sissoko à Milan

Tottenham a misé 35 millions d’euros sur Sissoko cet été. Si le Français déçoit, son club ne le bradera pas sur le mercato cet été. L’AC Milan devra se montrer à la hauteur pour le recruter.

Chelsea sur Bernardo Silva

Courtisé par Manchester Unitedet le FC Barcelone, Bernardo Silva pourrait poursuivre sa carrière à Chelsea la saison prochaine s’il quittait l’AS Monaco. Selon le Times, les Blues auraient déjà entamé les négociations avec les dirigeants du Rocher pour recruter le Portugais. Le club français réclamerait près de 80 millions d’euros pour sa pépite.





Baromètre Téléfoot : 33% de chances de voir Bernardo Silva à Chelsea

Bernardo Silva ne manquera pas de prétendants cet été et la concurrence s’annonce rude dans le dossier. Le club qui proposera le plus d’argent aura le plus de chances de le recruter.

Otamendi et Belotti évoqués au Real Madrid

Bien en course pour remporter la Liga, le Real Madrid prépare déjà la saison prochaine. Comme le révélait Ok Diario la semaine dernière, Nicolas Otamendi est bien supervisé par la Maison Blanche. Son agent, Martin Sendoa, a vendu la mèche à Radio Continental : « Le Real Madrid le suit depuis qu’il joue à Valence (2015). Nico est heureux à Manchester City. Mais quel joueur n’aimerait pas jouer au Real Madrid ? C’est le plus grand club du monde. »

Le Real Madrid chercherait également à renforcer son attaque la saison prochaine. Selon Mundo Deportivo, les dirigeants de la Maison Blanche ne seraient pas insensibles aux bonnes prestations d’Andrea Belotti avec le Torino. L’Italien a fait trembler les filets à 17 reprises en 22 rencontres de Serie A. En cas de départ de Karim Benzema ou Alvaro Morata, le Real Madrid pourrait passer à l’attaque. Manchester United et Arsenal suivraient également ses prestations.

Baromètre Téléfoot : 40% de voir l’un de ces transferts se réaliser

Otamendi est titulaire indiscutable à Manchester City tandis qu’il y a un énorme fossé entre le Torino et le Real Madrid. Le Real Madrid aura le temps d’étudier d’autres pistes.