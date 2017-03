Mercato : Chelsea prêt à piller Everton, une offre record pour Aubameyang et un nouveau prodige brésilien...

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Le mercato se prépare dès maintenant et certains clubs prennent même 18 mois d'avance...



Chelsea prospecte à Everton

S'il file vers le titre en Premier League, le club londonien pense déjà à la saison prochaine et aurait sur ses tablettes deux joueurs des toffes. Selon le Daily Telegraph, Chelsea souhaiterait remplacer Diego Costa par le Belge Romelu Lukaku, ancien de la maison et attirer également son jeune partenaire Ross Barkley. Une doublette onéreuse puisque le média parle tout de même d'un montant de 115 M€ réclamé par Everton pour les deux hommes ! Rien d'inaccessible cependant pour les finances de Chelsea.









Baromètre Téléfoot : 65% de chances de voir Lukaku et Barkley à Chelsea

Lukaku a refusé une prolongation de contrat et Chelsea est son club de coeur, quant à Barkley, son engagement à Everton ne courre que jusqu'en 2018. Ca sent le gros coup pour les pensionnaires de Stamford Bridge.

150 M€ pour Aubameyang

Si meilleur buteur de la Bundesliga occupe aujourd'hui les pensées des techniciens monégasques, ça fait bien longtemps qu'il anime les gazettes de transferts à travers le monde ! Si le Real Madrid est un soupirant de longue date, on apprend aujourd'hui par la Gazzeta Dello Sport que c'est au tour de la Chine d'en faire une priorité. Si une première approche de l'empire du milieu avait déjà eu lieu en janvier , le Shanghai SIPG serait passé aux choses sérieuses en proposant 150 M€ !





Baromètre Téléfoot : 10% de chances de voir Aubameyang en Chine



Le joueur a déjà repoussé cette éventualité et le voir partir en Chine à ce moment de s carrière serait surprenant. Cependant, en football, tout peut aller très vite...





Julian Brandt vers le Bayern



Alors que le Real Madrid l'a récemment supervisé, Julian Brandt pourrait cependant rester en Allemagne. Selon SportBild, le bayern Munich aurait coché son nom pour renforcer sa ligne d'attaque et remplacer, à moyen terme, le Kaiser Ribéry. Le transfert pourrait cependant ne pas avoir lieu avant 2018 puisqu'une clause du contrat du jeune ailier de 20 ans comporte une clause libératoire lui permettant de quitter le bayer Leverkusen à partir de cette date contre le versement d'une indemnité de 12,5 M€. Une aubaine pour le Rekordmeister qui devrait sauter sur l'occasion de s'offrir ce jeune talent, déjà auteur de 3 buts et sept passes décisives cette saison.







Baromètre Téléfoot : 75% de chances de voir Brandt au Bayern



Il est jeune, talentueux, allemand et bon marché qui plus est! Difficile d'imaginer le géant bavarois passer à côté...





Un prodige de 16 ans entre le Real et le Barça !

Le Brésil est une source intarissable de magnifiques footballeurs. Alors que Gabriel Jesus et Gabigol commencent tout juste à faire trembler les défenses européennes, leur successeur est déjà identifié outre-Atlantique. Il a 16 ans, évolue à Flaengo et s'appelle Vinicius Junior. Ce jeune ailier gauche droitier est présenté comme un véritable phénomène et serait, selon Marca et Sport, ardemment courtisé par les deux géants du football espagnol. Que les supporters de Flamengo se rassurent néanmoins, il ne pourra quitter le Brésil avant juillet 2018 et ses 18 ans.





Baromètre Téléfoot : 20% de chances de voir Vinicius Junior en Espagne



Il n'a que 16 ans, le chemin est encore long.